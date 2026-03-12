Remontada épica y el Reus gana el billete a la final a ocho de la Champions (4-2)

El Reus Deportiu Brasilia gana un doble premio después de un partido de autoridad a la Bombonera. Los rojinegros consiguen el billete a la final en ocho después de superar el Trissino con una épica remontada al segundo tiempo. Los reusenses mostraron coraje para levantar a un 0-2 y Joan Salvat puso la guinda en el pastel alcanzando el average con el 4-2 al último segundo. Clasificación y tercera posición en la Champions de un Reus estelar.

El campeón italiano no lo puso fácil. El Trissino destaca por su potencia goleadora y así lo demostró en los primeros minutos. Los italianos dominaron y produjeron una batería de ocasiones hacia la portería de Nil Viña. El joven sustituyó en Ballart de la mejor manera, destacando bajo los palos con la confianza y el acierto del habitual portero titular reusense.

Garcia cortó la dinámica con un tiempo muerto y los encarnado-y-negros se reorganizaron detrás y sobrevivieron a la acometida. De hecho, acabaron equilibrando la balanza forzando al portero italiano a lucirse para dejar el 0-0 al descanso.

A la reanudación, la polémica no tardó en aparecer. Primero, una disputa de Oruste y Chanca repartía una azul para cada jugador, pero cuando se volvió a establecer el 5-5, Cocco puso más pan que queso en un golpe con Pol Martínez para forzar la inferioridad en el Reus. El árbitro se lo comió.

En superioridad, el Trissino exhibió músculo y en un minuto pusieron el 0-2. Primero con un golpe de stick de Cocco y, después, una triangulación que completó Méndez.

El Reus estaba tocado con un hombre menos, sin embargo, tan pronto como se alcanzó la igualdad numérica, Julià marcó el 1-2. El gol dio alas en un equipo local empujado por la Bombonera. La décima falta tardó al llegar por permisividad arbitral, pero así fue y Martí Casas la envió al travesaño. La decimoquinta, sin embargo, llegó mucho más rápido y esta vez Marc Julià no falló e igualó el marcador.

El partido hacía rato que había cambiado. Sobre todo cuando la derrota del Igualada se sintió en el Palau, porque significaba que el Reus se había clasificado a la final en ocho. El Reus lideraba y el Trissino flaqueaba y, en un contraataque de manual, Carles Casas completó la remontada para hacer estallar la euforia en la Bombonera.

Faltaban cinco minutos y la tensión era máxima. Tocaba resguardarse y evitar la decena falta y el Reus lo gestionó a la perfección. Los rojinegros lo hicieron tan bien que, al último segundo del partido, Salvado convirtió la última posesión con el 4-2 final que gana el average directo contra el Trissino y coloca el Reus en tercera posición.