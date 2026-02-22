El Reus fulmina el Calafell en la Bombonera y se lleva el derbi (5-3)

El derbi se queda en Reus. El Reus Deportiu fulminó el CP Calafell en un derbi intenso y lleno de goles con los rojinegros como protagonistas. Los de Jordi Garcia impusieron un ritmo eléctrico al primer tiempo para decidir el partido antes de tiempo. El conjunto de Guillem Cabestany que pudo maquillar el resultado al segundo tiempo.

El Reus Deportiu salió con mano de hierro. Los reusenses dominaban la bola y las ocasiones y no tardaron mucho al convertir las aproximaciones en peligro real. A Martí Casas se lo hizo para iniciar una jugada en campo propio y la acabó en el área rival recibiendo un golpe de stick. El árbitro no lo dudó y señaló la pena máxima. El encargado, sin embargo, fue el capitán Joan Salvat.

El tiro potente salió desviado y rebotó con la valla. Salvat todavía tuvo unos segundos para aprovechar la segunda oportunidad que le dio el rebote y la aprovechó con uno levanta y pica que entró por la escuadra.

El gol dio más revoluciones al partido, sobre todo a un Joan Salvat que vio la azul después de una trifurca con Jero. Les chispas continuaron con una amarilla para el técnico Joan Garcia para protestar. El duelo se reanudó con el Reus en inferioridad numérica y el Calafell lo aprovechó muy pronto con un tiro potente de Marimón que volvió a igualar el electrónico.

El Calafell intentó extraer más jugo a su superioridad y la tuvo con un tiro potente de Folguera que Càndid Ballart paró con el casco. El Reus resistió y en el 5 contra 5 volvió a apretar el acelerador. Así fue que Diego Rojas marcó el 2-1, un gol que fue anulado. Con todo, fue un aviso para un Calafell que veía cómo el Reus se tiraba encima.

Los ataques eran constantes. El primero lo salvó Martí Serra, pero el portero calafellense no pudo parar la de Carles Casas. El joven se internó en el área pequeña y con uno levanta y pica marcó el 2-1. Todo un golazo que hizo vibrar la Bombonera y afectó a más de la cuenta en un Calafell que perdió los papeles. Según después, Guillem Jansà envió un misil a la portería de Serra y Rojas sólo tuvo que poner lo estoy para enviar el rebote al fondo de la red.

Los verdes estaban desdibujados y por mucho que Guillem Cabestany intentaba hacer reaccionar su equipo, el Calafell era una presa en la telaraña del Reus. Tanto era así que antes del descanso Martí Casas marcó el 4-1 en un desbarajuste defensivo. Salvado a solas probó el remate y Casas no sólo cogió el rechazo, sino que pudo colocarse para ejecutar un tiro preciso a la media vuelta sin presión defensiva.

De esta manera el partido fue al descanso y, a la reanudación, el guion siguió igual. Uno remate en ataque del Calafell de Marimón se convirtió en una oportunidad a la contra para Maxi Oruste. El argentino no a fallar y en el mano a mano con Serra resolvió poniendo el 5-1 en el electrónico.

El gol sirvió para anestesiar y sentenciar un partido que no se animó hasta la recta final. Jepi Selva salpimentó el derbi marcando el 5-2, pero el resultado no se movería hasta el 5-3 de Quim Gabarró en el último minuto. Dos goles que maquillaron el resultado, pero no evitaron el triunfo fulminante del Reus.