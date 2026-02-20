Reus y Calafell se ponen a prueba con un derbi por la cuarta plaza de la liga

El domingo, la Bombonera recibe un derbi fulgurante entre Reus y Calafell que servirá para bregar por la cuarta posición en la liga, pero también como un ensayo de lo que vendrá dentro de un mes. Entonces, los dos equipos se volverán a enfrentar, pero con un billete a las semifinales de la Copa del Rey en juego.

La historia entre los dos equipos indica que el partido de este domingo a las 16.10 h se vivirá como si fuera una final de Champions. La rivalidad entre reusenses y calafellencs ha crecido con el paso de las temporadas sobre todo por la cantidad de veces que el destino los ha cruzado en la disputa de títulos importantes. Así que el domingo no será un partido más. De hecho, así lo ha demostrado también el Reus Deportiu en sus cuentas oficiales, espoleando a la afición para que llene la Bombonera con un vídeo recordando los goles y triunfos contra su rival.

En el partido de ida, los de Jordi Garcia y Guillem Cabestany acabaron empatando un partido de vértigo que define bien cómo se viven estos partidos. En la primera parte, el conjunto calafellenc impuso su superioridad para endosar un 3-0. Un resultado que en cualquier otro caso sería definitivo, pero que hizo corto porque el Reus empató en diez minutos de la segunda parte para poner el 3-3 final.

A nivel de la OK Liga, el duelo servirá para luchar por la cuarta posición, la que marca el último cabeza de serie de cara el play-off. Ahora mismo, es el Calafell quien la defensa con 36 puntos, entre que el Reus es sexto con 31, así que un triunfo rojinegro recortaría distancias mientras que un calafellenc dejaría casi fuera de juego a esta posibilidad. Tanto Reus como Calafell llegan al partido con una derrota. El conjunto rojinegro cayó contra el Barça mientras que el Calafell lo hizo contra el Liceu, los dos poderosos de la categoría. De esta manera, los dos equipos quieren reactivarse, pero un derbi siempre está aislado de dinámicas ni más objetivos. En este sentido, para el Reus es una semana importante, teniendo el duelo contra el Igualada en la Champions el próximo miércoles.

El penúltimo

El derbi también tiene un punto especial de motivación para el Calafell, porque será el penúltimo de Jepi Selva. El vallense anunció que al final de la temporada deja el hockey profesional, sin embargo, ya avisó de que se dejará la piel a cada partido hasta que eso pase. Para él, este será el penúltimo derbi, teniendo dentro de un mes el de Copa del Rey. Eso sí, podría haber una ronda más de lucha intensa si los dos equipos quedan cruzados en el play-off de la OK Liga.

Los jóvenes al frente

En los últimos partidos, los jóvenes del Reus han cogido más responsabilidad para solucionar los partidos. Pol Fernández, Carles Casas y Guillem Jansà piden paso. Son jugadores de primer derecho de la plantilla y han demostrado ser importantes, pero ahora quieren ser decisivos allí donde toca, en un derbi. Eso sí, siempre que se lo permita un Joan Salvat enchufado de cara a portería esta temporada y también de un Martí Casas, que también será supenúltimo de rojinegro.