Carles Casas al rescate del Reus en la Champions (1-2)

Los primos del Reus Deportiu Brasilia valen mucho. Los jóvenes Pol Martínez y Carles Casas fueron los goleadores de una victoria importante para seguir con opciones en la Champions contra un Saint-Omer que ha presentado batalla y, en ciertos momentos del partido, lo estaba ganando. Carles Casas ha salido al rescate en el tramo final de la segunda parte para sellar un triunfo defendido hasta el último de los segundos.

El Saint-Omer, a pesar de no haber ganado ningún partido en Europa, se presentaba como un rival difícil. Y lo demostró. El conjunto rojinegro se encontró un equipo robusto que no puso las cosas fáciles, ni siquiera cuando se dieron. En una de las primeras acciones claras del partido, el Reus obtuvo un penalti que Martí Casas ejecutó, pero ni en el primero ni el segundo remate envió la bola a la red.

El Saint-Omer no se jugaba nada más que dar una alegría a su afición y este fue el mejor aliciente. El campeón francés se lanzó al ataque, pero de uno posible 1-0 llegó el 0-1. En uno mano a mano, el Saint-Omer estrelló la pelota en el palo y el Reus inició un contraataque. Maxi Oruste lideró y Pol Martínez lo ejecutó con un tiro preciso que se coló bajo las guardas del portero. El gol no hizo más que animar en un equipo francés que tomó el control de la pelota. Los rojinegros se defendían la perfección y Càndid Ballart sólo apareció en minutos del final de la primera parte para parar uno mano a mano.

La insistencia local continuó y el partido no cambió al inicio del segundo tiempo. La presión tuvo premio y de un contraataque, el atacante francés Thibaut Colin marcó el empate a la media vuelta.

El 1-1 encendió todas las alarmas. Los de Jordi Garcia no podían permitirse el lujo de empatar. Entonces, Carles Casas apareció para rescatar el partido. Martí Casas inició un contraataque y sirvió la oportunidad a Carles Casas. El joven reusense encaró la portería rival para resolver con un tiro preciso en el palo derecho. Con el 1-2, el Reus aguantó en defensa con todo para sellar un triunfo que les da alas en Europa.