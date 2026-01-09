El Reus supera el Igualada y sigue muy vivo en Europa (4-3)

El Reus Deportiu Brasilia supera el Igualada en un partido loco en el cual los rojinegros levantaron un 0-2 para mantener intactas las opciones en la Champions.

Era o faja para el Reus, y la tensión creció cuando, de la nada, el Igualada sorprendió. Marc Carol ejecutó un tiro cruzado que se coló por encima de las guardas de Càndid Ballart para poner el 0-1. El portero no se lo esperaba y, a pesar del tiempo muerto, la diana dio cuerda al conjunto visitante y Roger Bars puso el 0-2 poco después, enmudeciendo el Palau.

El Reus, sin embargo, no desfalleció. La reacción fue casi inmediata y Guillem Jansà recortó distancias para iniciar el remontamiento. Joan Garcia maquinó un plan cuando su equipo se quedó en superioridad. Maxi Oruste aprovechó la superioridad para abrir agujero en la defensa del Igualada desde el detrás de la portería para después servir en bandeja la bola a un Martí Casas que no falló y marcó el empate. Acto seguido, Joan Salvat se inventó un latigazo que nadie vio hasta que la bola estuvo en el fondo de la red. La Bombonera enloquecía y más todavía cuando Ballart paró una falta directa al final del primer tiempo.

Todavía quedaba tema en la segunda parte. Entonces, empezó el show de Càndid Ballart que, con la máscara, paró una falta directa y evitó el empate. Quien no falló desde la bola parada fue Martí Casas. El de Mataró puso el 4-2 con una ejecución de manual: aguantó la bola hasta dejar en el suelo al portero rival y, entonces, con uno levanta y pila se marchó el 4-2.

Los minutos pasaban, pero el Igualada iba a salpimentar los minutos finales con un gol de penalti directo en la escuadra de Roger Bars.

En la agonía, el Reus fue el más listo. Los rojinegros alargaban las posesiones para matar el partido con la tranquilidad de un paro final de Ballart. Los puntos se quedaron en el Palau y las opciones de la final en ocho, intactos.