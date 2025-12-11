El Reus Deportiu busca el primer triunfo en la Champions contra el Trissino

El Reus Deportiu Brasilia vuelve hoy a las 21 h a Europa para enfrentarse al campeón italiano, el Trissino, en su pabellón. El conjunto rojinegro llega con el deber de alcanzar la primera victoria, pero «no con la necesidad imperiosa», destacaba el técnico Jordi Garcia. Queda mucha fase regular y la clasificación en la liguilla no tiene que preocupar, pero sí que es necesario un triunfo para coger confianza e impulso contra un equipo que no pondrá las cosas fáciles.

Los de Jordi Garcia no han tenido el inicio más plácido en la Champions. Primero recibieron en la Bombonera al Barça y, después, visitaron la pista del Oporto donde acabaron cayendo con polémica. Ahora, suman el segundo partido consecutivo lejos de los suyos contra el Trissino.

El técnico rojinegro avisó de los peligros del campeón italiano: «Es un equipo que tiene una plantilla muy larga. Tiene los dos porteros de la selección italiana y prácticamente toda la estructura del equipo nacional. Este año han sumado tres portugueses con talento que aportan más calidad en un equipo que en liga no baja de los 5 goles por partido». De hecho, en la Serie A, el Trissino es el actual líder con 9 victorias y un empate, todavía no conocen la derrota.

Esta rotación larga de los italianos es su punto más fuerte según Garcia, que destaca que «físicamente son fuertes y tienen muchos recursos, espero un partido difícil».

Ganar sin presión

El sábado pasado, el Reus rompió una mala dinámica de resultados con una goleada contra el Voltregà. Jordi Garcia destacaba que «la sensación de inestabilidad estaba más fuera que dentro del equipo. No era un problema de hockey, sino de dinámicas y estoy contento con que la rompimos».

De hecho, el entrenador fue más allá y subrayó que «tanto en liga como en Champions nos ha pasado lo mismo, en la primera vuelta los rivales difíciles han sido fuera de casa. En la segunda será diferente». Ahora, los rojinegros quieren romper de nuevo la dinámica en Europa, donde todavía no han puntuado.

Con todo, el técnico reusense dejó claro que la clasificación no deja presión añadida. «Vamos a puntuar en Trissino porque pienso que tenemos la opción y las posibilidades para hacerlo, no porque sea una necesidad imperiosa. Queda todavía toda la segunda vuelta, los equipos tienen que venir al Palau».

Hoy a las 21 horas, el Reus buscará asaltar el pabellón PalaDante sin confiarse. El Trissino goleó al Saint Omer por 9-0 en la primera jornada y, hace unas semanas, empató a cuatro contra el Barça en el Palau Blaugrana.