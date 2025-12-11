Derrota cruel de un Reus que continúa negado en Europa (4-3)

El Reus sigue sin puntuar en la Champions. Un contragolpe en el último minuto de partido del Trissino deja una nueva derrota a un equipo que luchó, remó cuando tocaba e hizo sangrar al campeón italiano, pero el Trissino todavía no ha perdido en casa y tampoco fue el caso en el partido de ayer.

Los de Jordi Garcia, sin embargo, fueron los que buscaron la portería de Sgaria con más insistencia. Jansà y Oruste fueron los que tentaron el acierto del portero rival, pero tenía que ser el capitán Joan Salvat quien rompiera el hielo.

El reusense, que se ha puesto en la espalda el equipo este curso, envió un tiro potente cruzado que sorprendió al portero internacional. El Trissino reaccionó en el instante y, un minuto después, Silva emuló a Salvat para igualar el encuentro con un nuevo tiro preciso.

Les cosas se complicaron para un Reus que veía cómo la presión del Trissino provocaba errores. Ballart salvó uno mano a mano, pero a la segunda pérdida y contraataque llegó el 2-1. Jordi Méndez, con habilidad superó al portero encarnado-y-negro levantando la pelota con lo estoy. El castigo fue mayor cuando Carles Casas vio una azul. En inferioridad, el Reus se cerró, pero a tres segundos de igualarse numéricamente, Alvarinho encontró la rendija del 3-1.

Este Reus, sin embargo, no cayó. La reacción fue inmediata con Diego Rojas. El chileno recuperó en medio del campo y, con un tiro envenenado marcó el 3-2. Él mismo pudo empatar el encuentro antes del descanso después de provocar un penalti, pero no estuvo acertado en la ejecución.

A la segunda mitad, la fragilidad del marcador ralentizó el encuentro hasta que el Reus despertó. Salvat, el más listo de la clase, pescó un tiro de Oruste para marcar el empate. La tensión y la verticalidad fueron en aumento y, cuando el Reus más cerca estaba de la portería de Sgaria, el Trissino castigó. Un contraataque de dos pases fue suficiente para dejar KO en el Reus.