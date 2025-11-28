El Reus Deportiu se encomienda a la Bombonera para volver al camino de la victoria

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu vuelve a la Bombonera para recuperar buenas sensaciones. No ha sido un mes de noviembre fácil para los rojinegros y lo quieren acabar de la mejor manera volviendo a sumar una victoria contra el Noia después de cuatro derrotas consecutivas.

Los de Jordi Garcia se han peleado con las potencias de la categoría y consiguieron luchar contra todas. El Barça asaltó el Palau d'Esports en el estreno de la Champions y sólo unos días después los reusenses tuvieron que visitar Riazor para jugar contra el Liceu. Aquel fue un duelo combativo, pero que se decantó en los últimos minutos para los locales. Posteriormente, el Igualada los esperaba, de nuevo a domicilio, y replicó la vez que se dio en la Supercopa con un 3-2 difícil de digerir. Finalmente, el pasado jueves, en la Champions, los rojinegros entraron en la boca del lobo para luchar contra uno de los finalistas de la última edición y acabaron cayendo por un penalti polémico en las postrimerías del partido.

Todas estas heridas se suman a un equipo que quiere resarcirse y el Noia se presenta como el mejor objetivo. El conjunto de Sant Sadurní d'Anoia, un clásico luchador de la parte alta en las anteriores temporadas, llega este año más débil después de la retirada de Jordi Bargalló. Una temporada después de perder a uno de los clásicos jugadores de la categoría, los penedesencs se encuentran en la mitad de la tabla en plena lucha para clasificarse de cara a la Copa del Rey. El Reus, en cambio, quiere volver a sumar buenas sensaciones antes de volver a la Champions con un duelo clave contra el Trissino.