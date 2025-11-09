El Liceo niega la remontada al Reus Deportiu (4-3)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Brasilia se queda a un paso del remontamiento. El conjunto rojinegro cayó en Riazor contra el Deportivo Liceo a punto de hacer la gesta. Nil Cervera fue el verdugo de los rojinegros y se encargó de negar la gesta y certificar la segunda derrota del curso.

Esta fue una semana exigente para los reusenses. Después de debutar en la Champions contra el Barça el jueves, los reusenses visitaban Riazor ayer para cambiar el chip de nuevo a la liga. El efecto fue inmediato, porque los rojinegros se igualaron en la pista, a pesar de no poder imponerse en el marcador. Hasta que apareció el de siempre. El capitán. Joan Salvat, vestido de pichichi, se volvió a tirar el equipo en la espalda para marcar el 0-1.

El gol, en vez de hundir los locales, los reactivó y Cándido Ballart ya tuvo que actuar por partida triple para evitar el empate. Con todo, no pudo parar el inevitable cuando Nuno Paiva robó la pelota en medio del campo y, al contraataque, igualó el electrónico, que se quedó con el 1-1 sin moverse hasta el descanso.

El partido, sin embargo, se calentaba con el árbitro y al inicio de la segunda parte se dio una incongruencia con la decena del Reus, pero con una azul para el Liceo. Serían los gallegos quien ejecutaran la falta directa, pero también quiénes se quedarían en inferioridad durante dos minutos. A pesar de los intentos, ni un equipo ni el otro aprovechó la situación, pero fue el Liceo quien se acabó imponiendo. Toni Pérez, por partida doble, ponía el 3-1 que parecía definitivo a diez minutos del final del partido.

El Reus, sin embargo, no quiso caer. Pol Martínez ganó la posición a Carballeira dentro del área para marcar el 3-2 y Guillem Jansà, con un tiro lejano y potente, igualó el electrónico cuando todavía quedaba tiempo por más. Con todo, Nilo Cervera aguó la fiesta apareciendo para poner el 4-3 y poniendo un final cruel a la gesta rojinegra.