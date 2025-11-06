El Reus empieza la Champions contra un Barça con ganas de revancha

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Vuelve la Champions en la Bombonera y lo hace con el clásico catalán contra el Barça hoy a las 21 horas. El Reus Deportiu Brasilia afronta el reto con ilusión y ganas de estar a al final en ocho, pero en frente no sólo tendrá un rival todopoderoso, sino también con el incentivo de vengarse de un conjunto reusense que lo dejó casi eliminado el curso pasado.

Este año, el formato de la WSE Champions League ha vuelto a cambiar. Ahora, el Reus tendrá que superar, como el año pasado, la fase de grupos, quedando entre las cuatro primeras posiciones. De esta manera, conseguirá un billete para la final en ocho que se disputará entre el 6 y 10 de mayo. A partido único y en sede neutral, sustituirá a los cuartos de final de ida y vuelta, donde cayó el conjunto rojinegro el año pasado. Este es un formato que gusta al técnico Jordi Garcia. «Pienso que es un formato que ayuda en los equipos no tan potentes, pero no nos tenemos que confiar porque tenemos un grupo muy y muy difícil con un Barça e Igualada mejorados, un Oporto que es el mismo equipo del año pasado y unos Trissino y Saint Omer que siguen demostrando que son rivales a tener en cuenta».

Esta es la competición de la ilusión de los reusenses. El curso pasado, la Bombonera fue todo un fortín donde ni Oporto ni Barça ni casi nadie pudo superar. El Reus ganó por 5-4 a los azulgranas y, en el Palau, los de Jordi Garcia arañaron un empate en dos que dejó al Barça con un pie y medio fuera de la máxima competición Europea, un batacazo que se confirmó un partido después. Por este motivo, los azulgranas llegan al duelo «con el sentimiento de no cometer los errores del pasado», según apuntó el técnico azulgrana Ricard Ares.

Segundo encuentro

Este será el segundo clásico en la Bombonera de la temporada. El primero fue a la liga, en un duelo donde el Barça salió victorioso por 2-4 y alcanzó la primera derrota de la temporada de los rojinegros. Así que, por parte del Reus, también hay ganas de reivindicarse. Jordi Garcia destacó que «este duelo será completamente diferente y así lo plantearemos nosotros. Es evidente que el Barça tiene un poder terrible y está más que acostumbrado a partidos de este nivel, pero lo intentaremos con la máxima ilusión e intensidad».

Los rojinegros llegan lanzados. Los de Jordi Garcia remontaron un 3-0 contra el Calafell y, el último fin de semana, dieron un golpe de autoridad venciendo al Sant Just por 3-1 con un gran Joan Salvat. El capitán ha ocurrido en el gran referente del equipo a la espera de Martí Casas, que siempre aparece en los partidos claves de la temporada.

Es un clásico y el inicio de la Champions, pero un partido de los diez de la liguilla. «Es importantísimo ganar y puntuar, pero tenemos mucha liguilla por delante», avisó Jordi Garcia. Con todo, ganar al Barça siempre es una motivación más allá de los puntos.