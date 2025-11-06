El Barça asalta la Bombonera y remonta al segundo tiempo un Reus intenso (3-5)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

No pudo ser. El Barça asaltó la Bombonera después de remontar en un Reus que arrancó el partido con superioridad en esfuerzos y en el marcador. Los azulgranas superaron el dominio reusense en la segunda parte aprovechando sus ocasiones para endosar la primera derrota del Reus a la Champions.

Con el aire vibrante de una Bombonera llena a tope, el Reus Deportiu salió a la pista cargado de adrenalina. Los primeros según fueron rojinegros y la insistencia en el mordisco tuvo un premio inmediato. Joan Salvat lideró un contragolpe llevándose la pelota como podía. Eso, no se tambaleó cuando llegó al área: se buscó el espacio y superó a Sergi Fernández por debajo del cuerpo para marcar el 1-0.

El gol era el ingrediente adecuado para acabar de hacer enloquecer el ambiente, y con los suyos, el Reus puso contra las cuerdas a su rival. Sólo Sergi Aragonès, exrojinegro, a quién hacía mover al Barça.

El ritmo del partido se detuvo en seco. Dos amarillas para el Reus para protestar y un tiempo muerto del Barça bajaron las revoluciones, justo lo que necesitaba el conjunto azulgrana. Con el duelo bien frío, Aragonés rompió el hielo con uno nuevo disparo lejano que, ahora sí, sorprendió a Ballart después de tocar a lo estoy de Martí Casas e igualó el encuentro.

El partido se empezó a animar y exigir en las dos porterías. El Reus necesitaba a su goleador para aguantar el pulso y este apareció. Martí Casas pescó un rechazo por marcar el 2-1 y mantener la ventaja local.

De nuevo con la superioridad en el electrónico, Jordi Garcia dominó la situación. El control rojinegro fue total y el Barça sólo podía aparecer con tiros lejanos. Dominar y controlar a una potencia como el Barça, sin embargo, es más que difícil. La necesidad azulgrana cambió dominio. El talento azulgrana apareció cuando Eloi Cervera, derrapando, dejó plantado su marca para sorprender a Ballart y poner el 2-2 justo antes del descanso.

Herida

El descanso dio alas al Barça. Sólo necesitó dos minutos para helar el ambiente en la Bombonera. De nuevo, tenía que ser Sergi Aragonès, que cruzó un chute para adelantar al Barça en el marcador por primera vez.

El 2-3 fue un golpe duro que dejó sin ideas a los de Jordi Garcia. Les posesiones del Reus se alargaban sin encontrar manera de finalizarlas y, en una de estas dudas, el Barça robó y Alabart envió la bola a la escuadra. El Reus fue cogiendo velocidad y Jansà recortó distancias rematando en el fondo de la red un centro-chute de Maxi Oruste. Con todo, la alegría no duró mucho, porque cuando el partido se rompió en las transiciones, Ferran Font puso el 3-5.

Les cosas no salían así se vio cuando Martí Casas erró un penalti y, acto seguido, el hierro evitaba el gol por segunda vez consecutiva. Incluso, el Reus no fue capaz de aprovechar la superioridad numérica. Eso sí la intensidad no faltó hasta que la derrota llegó.