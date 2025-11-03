Joan Salvat lidera a un Reus Deportiu que no quiere perder la estela del líder

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Bràsilia funciona al ritmo del líder. El conjunto de Jordi Garcia aprovechó el tropiezo del Barça para situarse colíder tras vencer un partido de insistencia ante un defensivo Sant Just. El capitán Joan Salvat volvió a hacer de las suyas para encarrilar el último duelo antes de regresar a la Champions.

Los rojinegros supieron desde el primer momento que no sería un partido fácil. El Sant Just estableció una defensa numantina difícil de digerir para el ataque reusense. Con velocidad, con calma y precisión o también al contragolpe, el Reus lo intentó todo, pero no había manera de superar a Gerard Camps.

Si desde la continuidad no se podía romper el muro visitante, sería desde la distancia. Tras toda una primera mitad de intentos, Guillem Jansà celebró su renovación abriendo la lata con un potente disparo desde fuera que sorprendió al Sant Just. El gol abrió la caja de los truenos y, lo que no había pasado en veinte minutos, sucedió en cinco. Corominas aprovechó un contragolpe para superar a Ballart y poner el 1-1 de la discordia. Pero ahí no acabó todo, porque un minuto después el capitán Joan Salvat apareció para fintar al portero visitante y marcar el 2-1 antes del descanso.

El Reus no tuvo suficiente con el 2-1 y, con el partido más abierto, los ataques encontraron más éxito. Eso sí, el 3-1 llegó mediante una pena máxima. De nuevo el capitán Joan Salvat apareció para sentenciar el partido anotando el 3-1 de penalti. Quedaba mucha segunda parte, pero el marcador ya no se movió y el Reus certificó un triunfo que le impulsa antes de la Champions.