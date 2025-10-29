El Reus Deportiu renueva a Guillem Jansà hasta el 2030

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Brasilia ha anunciado la renovación de Guillem Jansà hasta el 30 de junio de 2030. El defensa de 20 años continuará vinculado al club que lo ha visto crecer desde los cuatro años.

El joven jugador empieza este año su segunda temporada como miembro del primer equipo de lleno derecho y se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Jordi Garcia. La intensidad es su mejor calidad y ya ha demostrado que se puede dejar la piel por el escudo.

El '33', que la temporada pasada (la de su estreno con el primer equipo) disputó 40 partidos anotando 8 dianas, ha sido internacional en categorías sub-17 y sub-19, y el verano pasado completó el stage preeuropeo con la Selección Española Absoluta.

Hay que destacar que el verano pasado Jansà firmó su primer contrato profesional como jugador del Reus Deportiu Brasilia, firmante hasta el 2027. Ahora, poco más de un año después, el defensa ganchillo prolonga su contrato hasta junio del 2030.

Con respecto a la renovación, Jansà destacó que «mi sueño, desde bien pequeño, ya era jugar con el primer equipo del Reus Deportiu. A partir de ahora sólo puedo decir que trabajaré como nadie para darlo todo por mi querida camiseta».