Empate fulgurante entre Reus y Calafell (3-3)

Un derbi no puede ser tranquilo. El Calafell y el Reus Deportiu firmaron un empate fulgurante en el que los rojinegros se quedaron a un paso de completar la remontada en Joan Ortoll. Los de Guillem Cabestany alcanzaron a un 3-0 a base de acierto a la primera mitad, mientras que el conjunto de Jordi Garcia acabaron superando el muro de Martí Serra en una segunda parte trabajada en la cual la conexión Casas-Casas brilló.

La igualdad en el derbi no tardó mucho al romperse. A los cinco minutos de encuentro, Marimon sorprendió Càndid Ballart con un tiro potente desde el exterior para poner el 1-0. Esta es la especialidad del conjunto verdiblanco y lo demostraron siempre que tuvieron el espacio. El Reus se puso el mono de trabajo y estableció el dominio de la bola. Con todo, siempre se tropezaban consigo con el mismo muro. Martí Serra era todo un pulpo bajo los palos del Calafell. Lo paraba todo y, poco a poco, también aceleró el duelo. Les paradas se convertían rápidamente en transiciones donde el Calafell hacía daño y, en una de estas, puso el 2-0. Centro que el jugador verdiblanco pudo rematar para hacer una herida al equipo reusense.

La idea de los de Jordi Garcia no cambió y estuvo bien cerca de perforar la portería de Serra. Oruste birló la bola a Jero y se plantó delante de Serra. Con todo, su remate acabó estrellándose en el palo, bailando sobre la línea de gol para después marcharse, una acción que dejó aturdido al atacante argentino. Parecía inverosímil, pero a pesar del dominio y el ataque reusense, quien reinaba era el Calafell. Los locales castigaban los agujeros entre las filas visitantes y, de nuevo desde casi medio del campo, Biel Pujadas ponía el 3-0 que inducía al éxtasis en el pabellón, mientras que Ballart se desesperaba.

Entre reproches y tensión, el partido se encaminó al descanso con un castigo demasiado contundente para el Reus, pero también con una lección de acierto por parte del Calafell.

No hacía falta que Jordi Garcia revolucionara el partido al descanso, sino mantener el ritmo de un Reus que sólo le faltaba superar el muro de Martí Serra. De esta manera, el conjunto rojinegro salió con la misma intensidad y volvió a establecer el dominio.

Sus incursiones en el área tuvieron premio con un penalti que el capitán Joan Salvat transformó. Era el 3-1, el remontamiento todavía estaba lejos, pero se había roto el hielo. Les internadas empezaban a tener más peligro y el Calafell se vio más cerrado detrás, sin la libertad de las transiciones. Entonces, surgió la conexión Casas-Casas. Martí Casas puso la centrada y Carles la envió hacia dentro para poner el 3-2.

El partido se abrió. La necesidad llamaba a la puerta y el Calafell dio un paso adelante, pero entonces el muro fue Càndid Ballart. Un paro del meta se transformó en un contraataque con los papeles intercambiados. Carles la puso y Martí puso el empate en el electrónico. Con el 3-3, el partido se reiniciaba y, aunque Jepi Selva tuvo una última clara con uno levanta y pica, Ballart mantuvo el empate fulgurante.