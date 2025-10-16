El Reus Deportiu quiere la Bombonera llena para llevarse el clásico

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Brasilia se encomienda a la Bombonera para alargar su racha triunfal contra el Barça. Aunque la importancia en la clasificación es relativa, un clásico siempre se ha vivido en el Palau d'Esports de Reus como una final de Champions y este sábado no será diferente. Desde la entidad quieren el pleno para dar apoyo a su equipo en un partido que será un choque de dinámicas, después de la derrota de los azulgranas del martes.

El conjunto rojinegro ha empezado la temporada tocado por una varita y su mago esta semana ha sido Marc Julià. El olotí fue quien abrió la lata y quien dio la tranquilidad en la victoria contra el Rivas y también encauzó el triunfo contra el Cerdanyola. De hecho, en el duelo mostró su magia anotando un gol de espalda y golpeando la bola entre las piernas.

Para ganar al Barça, sin embargo, se necesita más que magia y el Reus ha demostrado en este inicio de temporada que también tiene argumentos. El conjunto rojinegro es el único equipo de la OK Liga que ha salido victorioso en todos los partidos de liga y lo ha hecho con goleada tras goleada. El equipo se ha mostrado compacto y con una gran variedad de recursos ofensivos, sin depender tanto de Martí Casas.

En defensa los esfuerzos están dando sus frutos, más allá de la seguridad que significa tener Cándido Ballart bajo los palos, también han dado un paso adelante para convertirse en el equipo menos goleado de la categoría con sólo 5 dianas en 4 partidos.

La plantilla tiene por delante dos sesiones antes del clásico, tiempo suficiente para aclarar si Diego Rojas podrá llegar o no al partido. El rojinegro se llevó un fuerte golpe contra el Rivas y es duda de cara al duelo del sábado, todo o que las primeras exploraciones médicas descartan una lesión grave.

No es determinante

«El partido no será definitivo para nada, pero nos hace mucha ilusión», destacó el técnico a Jordi Garcia en el postpartido contra el Rivas refiriéndose al clásico contra el Barça. De hecho, es así, porque el duelo de la jornada 5 tendrá una importancia relativa respecto a la clasificación: «Ser líder ahora tampoco sirve de nada, pero queremos el máximo de puntos posibles para clasificarnos para la Copa del Rey», cerró.

Con todo, un clásico siempre es un clásico y ganar al Barça, después de acertar el curso con una marcha triunfal, será toda un golpe sobre la mesa y más teniendo en cuenta que el duelo se repetirá en tres semanas en la Champions.

Que la Bombonera se llene

Reus Deportiu ha arrancado a una promoción para llenar el Palau de Deportes. Desde la entidad rojinegra ponen a la venta una entrada por 10 euros y dos por 15 euros, una buena acción para dar cabida a todos los interesados que no sean socios, porque estos, según indica el club, podrán utilizar su abono de temporada para el duelo de hockey de primer nivel.