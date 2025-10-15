El Reus Deportiu va de goleada en goleada (1-5)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Abran paso al Reus Deportiu. El conjunto de Jordi Garcia pasó por encima del Hockey Rivas el martes por confirmar su estado de gracia antes de afrontar el clásico contra el Barça este sábado. Los rojinegros completaron una goleada que, sumada a las tres anteriores, dejan el equipo líder, invicto y en un gran estado de forma.

Los reusenses visitaban en un equipo con recorrido a la categoría, pero que este año acaba de aterrizar de nuevo. La ilusión y empuje del conjunto local dificultaron los primeros minutos del duelo, pero todo se desencalló gracias a Marc Julià. Los madrileños cometieron el error de dejar espacio al olotí y este envió la bola directa al fondo de la red desde el exterior.

El 0-1 lo facilitó todo para el Reus y también llenó de dudas al conjunto local. Los de Jordi Garcia establecieron una telaraña en la cual los locales no podían progresar. Era cuestión de tiempo que el segundo llegara y lo hizo con la combinación de Martí Casas y Pol Martínez. Los dos hicieron un tuya-mía para que Martínez acabara anotando el 0-2 a placer.

A la reanudación, el Rivas dijo la suya para romper la calma que ofrecía el marcador. En una transición, Sergio Martín recortó distancias para animar el conjunto local. El 1-2 y el esfuerzo de los madrileños obligaron el Reus a reactivarse para evitar ninguna sorpresa.

Los reusenses se pusieron el mono de trabajo y sentenciaron el duelo. De nuevo Julià desde el exterior abrió distancias con el 1-3 y el capitán Joan Salvat hizo el 1-4 cuando la defensa local le devolvió el centro.

Con el 1-4 y el partido liquidado, el objetivo era ahorrar energías. El Reus se limitó a contener las posibles reacciones locales, pero la necesidad de los madrileños llenaron el marcador de faltas hasta dar la decena. Carles Casas aceptó el regalo y puso el 1-5 final para un Reus que ya mira al Barça. Eso sí, desde el más alto de la clasificación.