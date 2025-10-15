El Calafell se hace valer a Joan Ortoll con una goleada en el Sant Just (5-3)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

En el pabellón Joan Ortoll el CP Calafell es otra cosa. El conjunto de Guillem Cabestany goleó ayer en el Sant Just en un ejercicio de efectividad y gestión. No tardó el Calafell al mostrar su superioridad. A los tres minutos, Biel Pujadas hizo un ejercicio de calidad conduciendo desde campo propio, driblando un defensor con un toque grácil para después enviar a placer la pelota a la red para poner el 1-0.

El conjunto verde apretó el acelerador y tuvo el segundo de penalti, pero Mabe no lo transformó. Con todo, a la siguiente jugada lo solucionó marcando el segundo. La reacción rival llegó al inicio del segundo tiempo con un gol de oportunista, pero el martes no era el día de las remontadas. En un minuto. Pujadas y Pujalte contestaron el gol rival con dos más. Todo un puñetazo que Mabe culminó con el 5-1 poco después.

Con el trabajo hecho y el partido contra el Liceo sábado, los verdes gestionaron la ventaja y ahorraron energías con rotaciones para dejar sólo con que el Sant Just maquillara el partido con el 5-3 final.