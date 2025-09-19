El Reus Deportiu Brasilia arranca su camino en la Supercopa de España contra el anfitrión

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu arranca este sábado su camino en la cuarta Supercopa de España. El conjunto rojinegro vuelve en el pabellón de las Comas de Igualada, el escenario donde en 2019 ganaron su tercera Supercopa. Para añadir una más a sus vitrinas, los reusenses primero tendrán que batir a los anfitriones.

Tanto Reus como Igualada HC llegan al duelo después de caer en las semifinales de la Liga Catalana contra el Calafell y el Barça respectivamente y con la intención de resarcirse en el primer título estatal del año.

El conjunto rojinegro llega con Càndid Ballart y Martí Casas más rodados, después de aterrizar la semana pasada de la selección española. Quien está en duda es Guillem Jansà. El jugador recibió un fuerte golpe durante el duelo contra el Calafell de Liga Catalana y su presencia el sábado no está asegurada: «Ya se ha puesto los patines y ha entrado en dinámica, pero todavía le queda recorrido y lleva los puntos. Esperamos recuperarlo para el partido», destacó el técnico reusense Jordi Garcia.

El entrenador del Reus analizó a su rival apuntando que «será un duelo de extrema dificultad. Juegan en casa y el factor pista en este tipo de torneos es muy importante. Además, se han reforzado muy bien este verano con jugadores como Matías Pascual, que ya ha demostrado al Barça su capacidad de trabajo y desequilibrio». En este sentido, añadió que «han sumado también dos piezas importantes del CH Caldes como el portero Arnau Martínez y el interior Marc González, que complementan un equipo fuerte».

Con respecto a su equipo, Jordi Garcia subrayó que «llegamos bien, con muchas ganas de competir y tenemos muy claro el partido que tenemos que hacer. Nos ocuparemos de los puntos fuertes del Igualada para contrarrestarlos. Lo más importante de cara al duelo es marcar el ritmo del partido, sabiendo nuestras limitaciones y fortalezas».

Hace un año, la Supercopa fue un buen punto de partida para los de Jordi Garcia, cuando se quedaron a un paso de sumar el título. Este año, los rojinegros quieren volver a marcar tendencia desde el principio: «Queremos levantar la copa, este es el compromiso que tenemos siempre, por el escudo que representamos», cerró.

La polémica

El Reus Deportiu se afrontará contra los anfitriones sin sus aficionados. El pasado lunes, las peñas de animación del club Troopers Reus, Frone Reusense, Redblacks y Sudakas publicaron un comunicado conjunto donde anunciaban su ausencia en el pabellón este fin de semana en señal de protesta: «Se ha decidido no asistir a la Supercopa a causa de los precios abusivos de las entradas. Creemos que para crecer el hockey patines no todo se vale», rezaba el texto criticando el coste de veinte euros por partido. El técnico Jordi Garcia apuntó en esta línea que «puedo entender la afición. Entiendo que lo que tenemos que intentar es llenar los pabellones y con eso es difícil. Intentaremos llevar la copa a Reus para que estén orgullosos de nosotros».