El Calafell revalida el título de campeón de la Liga Catalana ganando al Barça (4-2)

El Calafell es el campeón de la Liga Catalana. El conjunto de Guillem Cabestany revalidó el título superando al todopoderoso Barça en un partido trabajado en el cual Carles Domènech rompió la balanza con tres goles.

Aunque es la Liga Catalana, una final es una final y así lo planteó Guillem Cabestany, con un plan preparado para vencer al todopoderoso Barça. Los verdes utilizaron los primeros minutos de termómetro para ver las intenciones del conjunto azulgranas. El Barça no hizo ninguna incorporación este verano, pero sí que cambió al técnico con Ricardo Ares en el banquillo.

Lo que se encontró el Calafell es un Barça muy ordenado detrás, pero con rendijas que habilitaban pequeñas transiciones. La primera la probó Mabe con un tiro errado, pero los azulgranas contestaron en el instante haciendo trabajar a Martí Serra. En fase ofensiva, el Calafell tenía poco para hacer. La valla de zona que había puesto al Barça complicaba las jugadas, así que los verdiblancos apostaron por su talento con los tiros desde fuera del área con un activo Folguera. En fase defensiva, el portero Martí Serra sostenía el equipo, pero con mucho oficio. Con más de diez minutos disputados, el partido estaba igualado, pero con la sensación de poder romperse en cualquier momento.

En esta calma tensa, Quim Gabarró quiso ser astuto y, desde detrás de la portería, intentó aparecer por la banda y rematar sin mirar, pero Carles Grau no se dejó sorprender. El paso de los minutos daba más exigencia a un Barça que quería avanzarse en el marcador. Esta pequeña desesperación empezó una serie de tres tiros exteriores que Martí Serra detenía sin problemas. Ningún jugador azulgrana recogía los rebotes, un error que el Calafell aprovechó para hacer un agujero. En el tercer tiro parado, los de Cabestany iniciaron un contraataque que pilló la sólida defensa del Barça fuera de posición. Folguera pasó a Carles Domènech que, a solas, no falló para marcar el 1-0.

Quedaban ocho minutos para el descanso, bastante tiempo para una nueva estampida azulgrana. El Barça subió la intensidad y se encontró el empate en la jugada más inesperada. A la hora de poner la pelota en juego en un bullying, los azulgranas fueron más sagaces y Marc Grau recogió la pelota dentro del área para ponerla en el fondo de la red y dejar el marcador igualado antes del descanso.

Control y genialidad

El inicio del segundo tiempo los dos equipos bajaron el ritmo considerablemente. Los dos equipos alargaban al máximo sus posesiones y las ocasiones de gol eran escasas.

El partido no se activó hasta una genialidad. Jero Garcia se puso el Calafell en la espalda y se recorrió toda la pista, de portería en portería, entrante entre tres defensores del Barça para poner la bola en el fondo de la red y marcar el 2-1. El plan de Cabestany había salido a la perfección. Se había aprovechado la oportunidad y el partido se rompió. Los verdes lo aprovecharon para meter el dedo en la herida. Carlos Domènech apareció para marcar el 3-1 con un tiro fuerte desde el exterior que encendió todas las alarmas del Barça.

Los azulgranas intensificaron el partido y, aunque el Calafell pudo hacer el 4-1, perdonó y fue el Barça a quien marcó el 3-2 a falta de dos minutos. Se hicieron eternos, Martí Serra lo paró aun, sin portero, Domènech apareció para sentenciar con el 4-2 que sirvió para revalidar el título de campeones de Liga Catalana.