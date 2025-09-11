El Calafell se trabaja la victoria contra el Reus y pasa a la final (2-3)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CP Calafell se lleva el primer derbi de la temporada después de superar por 2-3 en el Reus Deportiu a la Liga Catalana. Los de Guillem Cabestany aprovecharon el acierto con los tiros exteriores para imponerse a los rojinegros y clasificarse para la final del domingo, donde tendrán que defender el título contra el Barça.

A pesar de ser pretemporada, un derbi entre Reus y Calafell siempre es intenso y este no fue menos. Después de unos minutos de rodaje, el duelo cogió velocidad con un intercambio de transiciones en el cual el conjunto rojinegro salía ganando. Los de Jordi Garcia se acercaban con más peligro y al final tuvo premio. Marc Julià se coló por la izquierda y, ante el portero, ejecutó uno levanta y pica de manual para marcar el primer gol del partido.

Una de las novedades de la competición era el estreno del videoarbitraje y a los diez minutos de partido la herramienta ya se convirtió en protagonista. Los árbitros revisaron una jugada en la cual Pol Martínez golpeó con lo estoy en Jepi Selva después de fallar un tiro y dictaminaron que la jugada tenía que ser castigada con una tarjeta azul. En este punto también se aplicó el nuevo reglamento: la azul no se castigó con una falta directa, pero el Reus se quedó dos minutos en inferioridad.

El Calafell aprovechó la superioridad sobre la pista para reavivar. El gol había hecho mucho daño a los de Cabestany, pero con un Reus defendiéndose con un hombre menos, empezaron a crecer en el partido. Los verdiblancos no encontraron la manera de atravesar el muro reusense, así que Folguera probó desde lejos. La genialidad estuvo acertada y, a un segundo para acabarse la posesión, Folguera marcó el empate.

Con la igualdad de nuevo sobre la pista, el Calafell cogió la iniciativa y empezaba a castigar desde el exterior. De hecho, el segundo llegó con un nuevo tiro desde fuera. Esta vez la bola tocó en la escuadra, para después tocar a espaldas de Nil Viña. Jepi Selva, el más listo de la clase, hizo valer su veterania y fue el primero al reaccionar a la jugada para empujar la bola en el fondo de la portería.

El Reus Deportiu todavía no había dicho la última palabra a la primera mitad. La necesidad de los rojinegros las va hacer crecer y, a un minuto para el descanso, una triangulación entre Salvado, Julià y Martí Casas igualó el marcador por 2-2. A sólo treinta segundos para el descanso, Guillem Jansà recibió una vez dura contra la valla después de una mala caída y obligó a la rápida actuación de las asistencias médicas.

Castiga Mabe

A la reanudación, los dos equipos se probaron con dos transiciones consecutivas que chocaron a las guardas de sus porteros. Parecía que el guion se mantendría, pero el Calafell lo cambió de nuevo desde fuera del área con un tiro de Mabe que entró por la escuadra. El 2-3 dejó frío en el Reus, que intentó el remontamiento durante todo el segundo tiempo, pero que no consiguió superar a Martí Serra ni con un tramo de superioridad numérica. El Calafell ya espera al Barça a la final del domingo a las 12.15 h.