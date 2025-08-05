Càndid Ballart y Martí Casas, del Reus Deportiu, competirán en el Europeo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Brasilia está presente en la selección española a través de Càndid Ballart y Martí Casas. Los dos han sido convocados por Pere Varias para disputar el Campeonato de Europa que se celebrará en Portugal del 1 al 6 de septiembre.

Casas y Ballart fueron la espada y el escudo rojinegro el curso pasado. Ahora, lo serán de la selección para alcanzar el título europeo un año después de haber ganado el Mundial.