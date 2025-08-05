Hockey
Càndid Ballart y Martí Casas, del Reus Deportiu, competirán en el Europeo
Los dos han sido convocados por Pere Varias para disputar el Campeonato de Europa que se celebrará en Portugal
El Reus Deportiu Brasilia está presente en la selección española a través de Càndid Ballart y Martí Casas. Los dos han sido convocados por Pere Varias para disputar el Campeonato de Europa que se celebrará en Portugal del 1 al 6 de septiembre.
Casas y Ballart fueron la espada y el escudo rojinegro el curso pasado. Ahora, lo serán de la selección para alcanzar el título europeo un año después de haber ganado el Mundial.