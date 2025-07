Ni Barça ni Liceo: los mejores jugadores del OK Liga son del Reus Deportiu

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ya han pasado unas semanas desde que el Barça se coronó como campeón del OK Liga y la organización ya ha dictado sentencia para otorgar los trofeos a los jugadores que mejor rendimiento han tenido. Y no, estos no han estado ni al Barça ni al Liceo, sino al Reus Deportiu, que se ha ganado la gloria después de una temporada para la historia.

El jugador designado como MVP de la temporada no es otro que Martí Casas. El de Mataró alcanzó su primer trofeo de jugador mejor valorado después de completar una temporada con 37 goles en 30 partidos. Este año, Casas ha devuelto al suyo mejor nivel y ha abanderado el equipo en una temporada para el recuerdo con la Copa del Rey bajo el brazo. De hecho, buena parte de esta competición se le atribuye a él después de alcanzar un póquer de goles a la semifinal contra el Liceo y una manita de dianas a la final contra el Lleida. En total, 56 en 50 partidos disputados.

La organización de la competición no valora más allá que la liga, pero este ha sido, sin ningún tipo de duda, el año de Martí Casas. Un jugador diferencial que ha brillado en el entorno adecuado y que los equipos poderosos de las categorías desean incorporar. Eso sí, seguirá de rojinegro un año más para seguir escribiendo la historia del Reus Deportiu con Jordi Garcia como técnico.

El otro nombre propio es el de Càndid Ballart. El portero encarnado-y-negro ha ganado el trofeo Carles Trullols, otorgado por el OK Liga al mejor portero de la categoría. Càndid se lo ha ganado con bastante porque ha sido uno de los motivos principales de la gran temporada del Reus Deportiu. Si Martí Casas era la lanza, Ballart ha sido el mejor escudo y ha brillado toda la temporada en todas las competiciones. Además, lo ha hecho especialmente al OK Liga, donde ha parado las más de veinte faltas directas que le han chutado a lo largo del curso.

El rendimiento de Ballart ha sido excelente y se lo recuerda especialmente por sus actuaciones en la primera ronda de play-off contra el Noia Freixenet, con un doble paro clave que salvó un partido, así como muchas otras tanto a la liga regular como a la Champions. Su compromiso con el club es total, porque ya acumula ocho temporadas en la espalda y serán muchas más. Es uno de los líderes del vestuario, hombre de confianza que también responde sobre la pista y que ha sido reconocido con un trofeo bien merecido.