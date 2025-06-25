El Reus Deportiu se asegura presente y futuro con Carles Casas y Pol Martínez

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Virginias mueve ficha para asegurarse su futuro y su presente. El pasado viernes el conjunto roig-i-negre oficializó la renovación hasta el 2027 de los jóvenes Pol Martínez y Carles Casas que, además, darán el salto de manera definitiva hacia el primer equipo para ponerse a las órdenes de Jordi Garcia.

Carles Casas y Pol Martínez escalaron posiciones a pasos de gigante. Los dos jóvenes fueron piezas fundamentales del equipo filial en la OK Plata y, picando piedra, acabaron llamando la atención de Jordi Garcia. El técnico roig-i-negre se encontraba con la necesidad de añadir hombres a su rotación a la hora de encarar un calendario infernal entre liga y Champions con más de dos partidos a la semana durante meses. El reusense no tuvo miedo de dar una oportunidad a los jóvenes talentosos y estos no se encogieron. Carles Casas fue el primero al debutar y lo hizo en enero contra el Deportivo Liceo. Las buenas sensaciones de aquel partido se sumaron la semana siguiente con su gol contra el Barça. Una semana después fue el turno de Pol Martínez, que debutó contra el Sant Just y también entró en la rotación hasta alcanzar su primer gol en el OK Liga contra el Lleida.

Desde aquel momento, los dos jugadores entraron de golpe a la rotación del equipo de Jordi Garcia y acabaron celebrando la histórica Copa del Rey en el mes de marzo, sumando y aportando en la pista los minutos que correspondían y mostrando siempre su carácter. Además, la relación de Pol Martínez y Carles Casas va más allá de la pista, en tanto que han crecido juntos a las categorías inferiores del Reus hasta llegar de la mano al primer equipo, un sueño cumplido.

Dos más

Que el Reus Deportiu tiene muy en cuenta en su cantera es un hecho que cada año se remarca. El caso de Carles Casas y Pol Martínez no es único, sino que es un camino que ya han recorrido jugadores de la plantilla roig-i-negra. El curso pasado alcanzó un papel similar Guillem Jansà. El joven jugador se hizo un sitio y acabó siendo recompensado con el ascenso al primer equipo. De hecho, este curso fue el suyo primero como miembro del primer equipo de pleno derecho. Este hecho se suma a los otros jóvenes como Diego Rojas y Nil Viña, que acaban formando una plantilla joven con mucho futuro y también presente.

En este punto, hay que destacar el trabajo que se hace a las categorías inferiores, sobre todo con el caso del filial comandado por Markus Feldhoff que ha dominado la OK Plata. A aquel equipo también han aparecido otros jóvenes, como Roger Fargas, que también han debutado con el primer equipo y, seguro, que en los próximos años recorrerán el mismo camino que Carles Casas, Pol Martínez y Guillem Jansà.