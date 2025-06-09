El Reus Deportiu cierra el curso más ilusionante con el final más cruel

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Virginias cerró el viernes la temporada más ilusionante de los últimos tiempos con el final más cruel posible. El conjunto de Jordi Garcia quedó eliminado del play-off de la OK Liga en la Bombonera y a la prórroga, después de que el Deportivo Liceo empatara un partido dominado por los reusenses en los últimos cuatro segundos. Con este traspié, el conjunto gallego puso el 0-3 al global y dio por acabada la temporada para el Reus.

Los de Jordi Garcia llegaban con la consigna de ganar el primer partido en la eliminatoria para iniciar la remontada, pero tuvieron que remar. En un minuto y medio Bruno Saavedra frenó la emoción de la Bombonera con un gol matinal. Con todo, la reacción fue rápida y Martí Casas igualó el marcador a los cinco minutos de partido. La primera parte todavía dio para más sorpresas. Casas vio una azul que, aunque Ferruccio no superó a Càndid Ballart en la falta directa, el Liceo sí que aprovechó la superioridad numérica para marcar el 1-2. La historia se repitió a la inversa. Saavedra vio una azul y Martí Casas erró la falta directa. Con todo, con la superioridad, el goleador reusense no falló para poner el 2-2 en la reanudación.

En la segunda parte la dominancia reusense se hizo mayor y Joan Salvat puso por primera vez al Reus por delante en el marcador. El capitán puso el 4-2 a diez minutos para el final. Cuando parecía que el partido estaba controlado, Arnau Xaus puso el 4-3 en una falta directa. La tensión se incrementaba y el Reus tuvo una oportunidad de oro. A quince segundos del final, Martí Casas tuvo la portería vacía para conseguir marcar, pero Carballeira lo atrapó e inició un contragolpe que Dava Torres completó con el 4-4 a cuatro segundos para el final. Los fantasmas del primer partido volvieron a aparecer. Entonces, el Reus también fue empatado en los últimos segundos y acabó perdiendo en la tanda de penaltis. En el segundo partido, los reusenses no compitieron y se cayeron por 4-0. Ahora, de nuevo al abismo y moralmente afectados, los rojinegros no pudieron aguantar la prórroga y Nil Cervera marcó el 4-5 final para amargar el curso del Reus Deporitu. EN toda la temporada, los rojinegros ganaron bien todos los partidos contra los gallegos, pero fueron superados con relativa facilidad en el play-off de la OK Liga.

Temporada con ilusión

El final amargo no mancha una temporada ilusionante para el Reus Deportiu. El conjunto de Jordi Garcia llegaba al curso con la pérdida del crack como Sergi Aragonès y la entrada de los refuerzos del plantel rojinegro. Guillem Jansà ya fue jugador del primer equipo de pleno derecho y otros como Carles Casas se incorporaron en momentos importantes.

El equipo empezó competiendo en la final de la Supercopa, luchando en la Champions y en la Liga con buen nivel y coronándose en la Copa del Rey con un título para la historia de un Reus con mucho futuro.