El CP Calafell queda eliminado después de caer contra el Barça en Joan Ortoll

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Hasta aquí ha llegado el primer año del Calafell de Guillem Cabestany. El conjunto verde cayó ayer por 2-4 contra el Barça en el tercer partido de las semifinales y quedan eliminados del play-off de la OK Liga para cerrar un año de transición y progresión con el nuevo entrenador.

El conjunto azulgrana se adelantó pronto para sorprender en el Joan Ortoll. Xavi Barroso se encargó de golpear con el 0-1 y Marc Grau silenció el pabellón con el 0-2 justo antes del descanso. El golpe fue duro, pero el espíritu de remontadade los verdes volvió en la reanudación con un gol matinal de Joaquín Olmos que puso el 1-2 de la esperanza. El Barça, sin embargo, no desperdició la décima falta e Ignacio Alabart puso el 1-3 a diez minutos para el final. Sergio Miras volvió a levantar a su afición anotando el penalti del 2-3. El gol dio alas a un Calafell que necesitaba la victoria para continuar vivo. Con todo, ya sin portero y con un Calafell volcado en el ataque, Marc Grau sentenció el duelo con el 2-4 final.

El CP Calafell pone punto final a la eliminatoria con el 0-3 global y también da por acabada la primera temporada de Guillem Cabestany a las semifinales del play-off de la OK Liga contra el favorito.