El Liceo coge ventaja contra un Reus que se contagia a la Bombonera para pasar a la final (4-0)

Será todo o nada en la Bombonera. El Reus Deportiu Virginias cayó en el segundo asalto de la eliminatoria en un partido gris contra el Deportivo Liceo en Riazor. Los rojinegros no estuvieron acertados en ataque contra un conjunto gallego que, poco a poco, cogió confianza para sellar el segundo triunfo. Con el 2-0, el Reus no puede volver a fallar si quiere pasar a la final.

El Reus volvía a la batalla después de un duro golpe el último viernes en el primer duelo de la eliminatoria. El conjunto de Jordi Garcia vivió un duelo de intercambio de golpes. Eso sí, el Reus siempre golpeaba primero, pero el Liceo igualaba el encuentro. Finalmente, a veinte segundos del final y con el Reus convencido de alcanzar el primer asalto, Ferruccio forzó una prórroga mortal que, finalmente, acabó a la tanda de penaltis. Allí, después de 20 lanzamientos, un solitario acierto de Carballeira dio el triunfo al Liceo.

En esta situación, dos días después, empezaba el segundo asalto con más alma y tensión que juego. Los dos equipos acusaban el esfuerzo de toda una temporada y la eliminatoria, pero era el Liceo quien, poco a poco, tomaba el control del encuentro. Cándido Ballart se convirtió en el protagonista y eso fueron malas noticias. Les posesiones reusenses se estiraban y se ralentizaban y ninguno acababa con una definición. Los de Jordi Garcia no se encontraban, mientras que los gallegos ganaban confianza.

Tanta insistencia de los locales tuvieron sus frutos. Franco Ferruccio rompió la estabilidad del empate con un chute desde la frontal que superó el muro de Ballart y Jordi Garcia detuvo el partido con un tiempo muerto.

El equipo reusense ganó en velocidad y Martí Casas y Maxi Oruste probaron suerte con los primeros tiros peligrosos, pero el marcador no se movería antes del descanso. A la reanudación, el Liceo puso una marcha más. En el guion, seguía siendo el protagonista y Dava Torres castigó la falta de contundencia del conjunto reusense. Torres se fabricó el gol desde su propio campo y, después de superar en Jansà, marcó el 0-2 con uno levanta y pica que poco pudo hacer Ballart.

El gol hizo mucho daño a un Reus que todavía tenía dificultades para encontrarse en ataque. De hecho, con el 2-0, los rojinegros dieron un paso atrás contra un Liceo recargado de confianza y energía. Jacobo Copa acabó de transformar una derrota en un castigo rematando una pasada desde detrás de la portería reusense. Este no fue el día del Reus Deportiu. Ni siquiera la pelota parada de Martí Casas dio una alegría, porque el delantero erró. Quien no lo hizo fue Arnau Xaus. En su falta directa, Xaus superó Ballart en la segunda. El portero reusense mantuvo la estadística impecable parando la falta directa, pero no pudo hacer nada en el rechazo.

Con los dos triunfos del Liceo, la eliminatoria pasa a la Bombonera, donde el Reus está obligado a ganar todo si quiere pasar a la final.