El Reus Deportiu-Deportivo Liceo, un duelo de colosos por un lugar a la final

El Reus Deportiu Virginias empieza hoy las semifinales contra un rival conocido: el Deportivo Liceo. El conjunto gallego, como el reusense, es siempre uno de los candidatos para asaltar el título. Esta vez se presenta como el siguiente piedra en el camino encarnado-y-negro para la final del OK Liga después de remontar la eliminatoria en el Lleida. Esta noche empezará el primero de las dos citas de este fin de semana del Reus en tierras gallegas.

El equipo de Jordi Garcia llega con buenas notas a este duelo particular entre dos equipos de la parte alta. Esta temporada los roig-i-negres y los verd-i-blancs se han enfrentado en tres ocasiones en tres pistas diferentes y en los tres enfrentamientos han acabado con goleada reusense.

El primero fue a la liga, con la visita del Reus a Riazor. Entonces, los reusenses, con un calendario cargado justo en medio de la Champions en enero, superaron por 2-5 en el Liceo en Riazor. Después, en la Copa del Rey en Calafell, los roig-i-negres los pasaron por encima con un 5-1 que fue un empuje más hacia el título que consiguieron un día más tarde. Finalmente, ahora hace poco más de un mes, el Reus goleó por 8-2 en el Liceo en la penúltima jornada de liga.

En estos tres partidos ha habido un protagonista: Martí Casas. El goleador del Reus Deportiu marcó 8 de los 18 goles anotados en los tres partidos y, en la Copa del Rey hizo un póquer de dianas. El de Mataró destacó en la previa que «es un partido que ya es histórico entre dos grandes equipos con buenas propuestas». Casas subrayó que «tenemos muchas ganas de empezar la semifinal. Hemos sudado mucho y hemos merecido estar aquí, ahora toca disfrutar y volver a casa con victorias».

Como segundo clasificado, el Deportivo Liceo disfruta del factor campo y los dos primeros partidos de lo mejor de cinco se juegan en Riazor. Uno esta noche y el otro este domingo. Dos duelos de alta intensidad en el cual, si el Reus se lleva los dos, podría cerrar la eliminatoria en la Bombonera por la vía rápida. Con todo, Casas destacó que «nosotros sólo tenemos en la cabeza el primer partido. Después de superarlo, ya habrá tiempo de pensar en domingo. Cada partido será diferente y tendrá su historia».

El goleador roig-i-negre es bien consciente del pleno de victorias contra el Liceo este año, pero apuntó que «todo lo que hemos hecho hasta ahora queda borrado. Haber ganado todos los partidos anteriores es sólo una motivación, pero nada más». Finalmente, a la otra eliminatoria, el CP Calafell jugará sus dos partidos en el palau Blaugrana contra el Barça con la intención de sorprender antes de volver al pabellón Joan Ortoll.