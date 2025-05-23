El Reus Deportiu quiere rematar el trabajo contra el Noia conquistando el Ateneu

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Virginias afrontará mañana el segundo partido de cuartos de final del play-off contra el Noia Freixenet sábado a las 16.30 horas. El conjunto de Jordi Garcia ya se llevó el primer triunfo por 3-2 en el Palau d'Esports y esperan rematar el trabajo este sábado en el Ateneu.

El conjunto reusense llegará al duelo con todas las piezas disponibles, como también la del técnico Jordi Garcia, que podrá sentarse en el banquillo después de que el comité de competición anulara el efecto de la tarjeta roja que vio durante el partido de ida. Entonces, una disputa con el jugador del Noia Aleix Esteller acabó con ambos expulsados con una roja directa. Por otra parte, Esteller no ha tenido tanta suerte y el comité ha ratificado la sanción de cuatro partidos al jugador del Noia.

El conjunto reusense sudó para sumar la primera victoria en la Bombonera. Entonces, el acierto de Martí Casas con un hat-trick y el de Càndid Ballart bajo palos selló el 3-2 que da ventaja al Reus. El sábado, si los reusenses ganan en el Ateneu, alcanzarán un billete para las semifinales. En caso de derrota, la eliminatoria se desempataría con un tercer partido programado para el próximo martes en Reus.