El Reus Deportiu y Miró Vermouth Reus renuevan su histórico acuerdo de patrocinio

El Reus Deportiu y Miró Vermouth Reus han renovado, una vez más, su acuerdo de patrocinio, reforzando una alianza que une dos de las entidades más emblemáticas y longevas de la ciudad de Reus. Esta colaboración permitirá seguir generando sinergias entre dos marcas profundamente arraigadas al territorio y con una trayectoria reconocida a nivel local, nacional e internacional.

Gracias a este nuevo acuerdo, la prestigiosa marca de vermú seguirá presente en la equipación oficial del primer equipo de hockey del Reus Deportiu, que milita en el OK Liga – máxima categoría del hockey patines español – y en la WSE Champions League, la competición europea de más nivel.

El vínculo entre las dos entidades se remonta en el año 2016, cuando Miró Vermouth Reus se convirtió en uno de los principales patrocinadores del club roig-i-negre. La renovación del patrocinio se formalizó en un acto celebrado en la emblemática Casa Navàs, con la presencia de Montse Caelles, Directora General de Vermuts Miró; Ramon Margalef, gerente del Reus Deportiu; y el jugador del primer equipo, Martí Casas.

Miró Vermouth es más que una marca: es un icono de Reus, igual que el equipo de hockey», afirmó Margalef. Por su parte, Caelles destacó que «Miró Vermouth y Reus Deportiu forman una alianza con el 100% de ADN reusense: pasión, tradición y orgullo de ciudad».

Con más de cien años de historia, Miró Vermouth Reus es una de las empresas líderes de su sector y una referencia indiscutible de la ciudad. Una trayectoria que encaja plenamente con la del Reus Deportiu, un club con un palmarés brillante y una gran proyección internacional.