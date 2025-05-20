Càndid Ballart, un muro que no ha dejado pasar ni una directa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Virginias ganó el primer asalto al Noia en los cuartos de final del play-off gracias a dos nombres propios. El de siempre, Martí Casas, atrajo todas las miradas con su hat-trick, pero el héroe en la sombra no fue otro que Càndid Ballart. El portero rojinegro neutralizó las tres bolas paradas del partido, la última con una doble actuación a dos minutos para el final del partido.

Estas tres paradas en el mano a mano suman lo que es un récord que lo convierte en el mejor portero de la categoría. Según destacó el periodista Xavi Gonzàlez, Ballart ha neutralizado las 20 faltas directas que le han chutado en la OK Liga y en el play-off.

Ningún jugador de esta liga ha conseguido superar a Ballart en el mano a mano. Este sábado fueron Iván Morales y Martí Gabarró los que se sumaron a la lista de derrotados por Ditu Ballart. Los dos rivales no pudieron ganarle la partida ni con tiros potentes directos ni buscando el espacio.

Estas tres bolas paradas fueron claves en el partido. Por una parte, las dos primeras evitaron que el Noia remontara el gol inicial de Martí Casas. Con el 1 a 1 en el electrónico, los de Sant Sadurní d'Anoia tuvieron dos oportunidades, una antes del descanso y la otra poco después de la reanudación.

Quien no falló ninguna fue Martí Casas, que acertó las dos para poner el 3-1. Finalmente, a dos minutos para el final, Maxi Oruste vio una azul que volvía a conceder una bola parada. Este mano a mano podría haber sido un golpe de efecto negativo, porque significaría un empate que forzaría la prórroga.

Sin embargo, con Ballart bajo los palos, la tranquilidad está asegurada y así lo demostró con sangre fría. Morales probó primer el tiro directo y Ballart respondió. Como también se estiró para neutralizar el rechazo y celebrar un paro que significaba poner el 1-0 en la eliminatoria.

Hombre de confianza

Càndid Ballart es uno de los hombres fuertes de la plantilla de Jordi Garcia y también uno de los más veteranos. El de Manlleu se unió a la familia rojinegra justo después de que el Reus ganara su última Champions en 2017. Fue una toma de contacto exigente para un jugador que, entonces, tenía poca experiencia en la OK Liga. A pesar de eso, demostró su personalidad que lo ha acabado por convertir, a lo largo de las temporadas, en la portería mejor resguardada de toda la OK Liga.

Rematar el trabajo

Después de este triunfo por 3-2 queda claro que la eliminatoria presenta una igualdad máxima. Jordi Garcia necesita el máximo de sus jugadores para certificar el billete para las semifinales el sábado en el Ateneu. El conjunto reusense irá con todo para conseguirlo, eso sí, con la seguridad de tener la portería protegida con el mejor portero.