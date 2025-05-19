El Calafell tropieza por el desacierto con la bola parada

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Tocará forzar el tercer partido con una victoria a Joan Ortoll. El CP Calafell perdió el primer asalto contra el Igualada en un duelo muy intenso y lleno de faltas que brindaron muchas oportunidades para ganar a los de Guillem Cabestany. En el tramo final del partido los verdes tuvieron hasta tres jugadas de bola parada, pero las dos faltas directas se estrellaron en los palos y Sergio Miras erró un penalti. En el último minuto y sin portero, el Igualada castigó con el 3-0 final.

El conjunto de Guillem Cabestany entró al partido preparado para la guerra. Desde el primer minuto, el Igualada recibió la intensidad calafellenca con palos. Los árbitros lo tuvieron difícil para medir el baremo de las faltas, porque los dos equipos forzaron de lo lindo. En esta lucha, el duelo se igualó al máximo hasta que Jero Garcia acabó por cometer la primera falta directa del partido con tarjeta azul incluida. El portero calafellenc Gerard Camps se mantuvo sereno y paró el mano a mano para mantener la igualdad en el electrónico.

El partido se marchó al descanso con esta calma tensa y asimismo se reprendió. Ninguno de los dos equipos tenían ocasiones claras y el contador de las faltas tampoco se aumentaba tan rápidamente por la permisividad arbitral. Con todo, era inevitable llegar a las decenas y el Igualada no perdonó y Roger Bars marcó el 1-0 con un chute potente.

Acto seguido llegó el momento del Calafell. Sergi Folguera buscó la rendija, pero estrelló la falta directa en el palo derecho del portero rival. Un minuto después, el Calafell disfrutó de un penalti, pero Sergio Miras erró. Esta no fue la última opción, porque, a la siguiente jugada, una azul brindó una nueva falta directa. Esta vez, Folguera la estrelló en el palo izquierdo.

Con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad de ganar, el Calafell se volcó en ataque. Ya en el último minuto y sin portero, el Igualada acabó castigando con dos goles más que pusieron el 3-0 final y la ventaja momentánea a la eliminatoria.