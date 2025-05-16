Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Virginias inicia el sábado su camino en el play-off para conquistar el título de liga. Los reusenses no tendrán un rival fácil porque se reencontrará contra el Noia Freixenet, un equipo que la semana pasada jugaba la final four de la Champions League. El sábado a las 21 horas la Bombonera hervirá en el primer partido de cuartos.

El calendario de competición es caprichoso. Después de unos meses de diciembre y enero alocados para el Reus Deportiu, con dos partidos por semana entre OK Lliga y Champions, los rojinegros se han encontrado ahora con dos semanas de descanso antes de volver a rodar el sábado contra el Noia Freixenet. En el último mes los rojinegros sólo han jugado dos partidos, una situación extraña que el técnico rojinegro, Jordi Garcia destacó que «nos ha servido para recuperar gente. Los entrenamientos han ido bien y llegamos en buen estado de forma. Eso sí, hace muchos días que no competimos y se ha perdido aquella chispa de la competición que te mantiene activo».

Los reusenses reciben en la Bombonera un lobo con piel de cordero. El Noia es quizás el rival más duro que podía tocar. Los de Sant Sadurní d'Anoia han acabado en sexta posición en la liga, pero es un resultado engañoso. Como el Reus, el Noia ha sufrido el calendario exigente a su manera: han sufrido en liga, pero han triunfado en la Champions. El último fin de semana competieron en la final four y cayeron por 3-1 contra el Barcelos, quien ha acabado siendo el campeón de Europa. Jordi Garcia fue directo: «Nos ha tocado bailar con el más feo. Es un equipo muy experimentado en partidos de alta tensión y saben cómo gestionarlos bien». El equipo de Carlos Cortijo está liderado por los ya conocidos Xavi Costa, Aleix Esteller y Jordi Bargalló. Este último promete dar guerra porque anunció que se retirará a final de temporada y lo querrá hacer con un trofeo bajo el brazo.

Igualdad durante el año

El Reus y el Noia se han enfrentado en cinco ocasiones esta temporada entre Supercopa, Lliga y Champions. Entre todos los duelos, los rojinegros sólo han ganado uno. El primer duelo fue en la Supercopa, partido de máxima intensidad que acabó el tiempo reglamentario con 4-4, pero el Reus adelantó en los penaltis. En la OK Liga, los rojinegros empataron al Ateneu con un 2-2, pero y salieron vencedores en la Bombonera por 5-3. En la Champions, sin embargo, la dinámica cambió. Los del Penedès se llevaron los dos partidos, primero por 3-1 y después asaltaron el templo rojinegro con un 2-4.

Los últimos actores en aparecer serán los árbitros y Jordi Garcia subrayó que «según cómo lo gestionan y su permisividad tendremos más dificultades o no».