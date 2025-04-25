El Reus Deportiu recupera efectivos en el último partido de liga en casa contra el Liceo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Virginias vuelve a la OK Liga después de dos semanas de descanso de cualquier competición. Los rojinegros recibirán al Deportivo Liceo en lo que será el último partido de la fase regular de la OK Liga. Con todo, los de Jordi Garcia no tienen nada en juego en estas dos jornadas restantes porque, pase lo que pase, cerrarán el curso en tercera posición.

El calendario competitivo esta temporada ha sido más que curioso para el club reusense. Después de unos meses de diciembre, enero y febrero infernales con dos partidos cada semana, este mes de marzo los de Jordi Garcia han tenido un momento para respirar y no competían desde la primera semana. En este tiempo, los reusenses han podido recuperar efectivos. Jugadores como Ferran Giménez y Guillem Jansà no pudieron disputar el último tramo de competición por lesión, pero ya están completamente recuperados y a las órdenes del técnico. Por otra parte, la única duda es la del capitán Joan Salvat, que todavía se está recuperando de su lesión, pero podría entrar en la rotación reusense. En el partido en Galicia, el Reus Deportiu superó a los gallegos por 2-5 y esperan devolver el golpe este domingo a las 16.10 horas.

A pesar de del reencuentro de los jugadores con su afición, los rojinegros también estarán pendientes del resto de partidos para conocer al primer rival para el play-off para el título. Ahora mismo, este sería el Lleida Llista, que es quien se encuentra en sexta posición. Con todo, el Noia Freixenet, el Calafell y el Igualada son el resto de posibles rivales.