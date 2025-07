Ferran Giménez cierra su etapa en el Reus Deportiu

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ferran Giménez no continuará en el Reus Deportiu Virginias la próxima temporada. Así se cierra una etapa que empezó hace más de dos décadas, cuando un niño pequeño con ganas de aprender a patinar entró por primera vez en el escoleta del club. Ahora, después de haber pasado por todas las categorías del plantel y de haber defendido la camiseta del primer equipo y levantando el trofeo de la Copa del Rey, se despide de la entidad para buscar nuevos retos profesionales.

El reusense debutó con el primer equipo la temporada 2017-2018 en Europa, contra el Iserlohn alemán: Lo hizo de la mejor manera, marcando un gol en un partido que acabó 10-2. Desde entonces, el ‘3’ ha sido uno de los habituales de la plantilla ganxeta.

Giménez se marcha en busca de nuevos retos profesionales, aunque deja claro que no se trata de un despido definitivo: «No ha sido una decisión nada fácil, pero estoy convencido de que no es un adiós. El Reus y la ciudad de Reus siempre serán mi casa. El club me enseñó a patinar, a competir y a amar este deporte», ha dicho el jugador.

El club, por su parte, le agradece los años de esfuerzo y pasión con que ha defendido sus colores. Y la puerta queda abierta, como no podía ser de otra manera, para uno de los suyos.