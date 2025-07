Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu Virginias tiene que alcanzar una gestamás para el recuerdo esta temporada para avanzar a la Final Four de la WSE Champions League. Este año, el conjunto rojinegro está en estado de gracia y ha demostrado, en reiteradas ocasiones, que es capaz de superar y competir a cualquier Goliat. Eso sí, hoy a las 21 horas afrontará el máximo reto del curso: ganar al todopoderoso Benfica en su pabellón.

El conjunto de Jordi Garcia plantó cara en el partido de ida al Benfica. En la Bombonera, el equipo portugués no pudo jugar cómodo en su estilo y sufrió los ataques de un Reus tocado por las bajas. Con todo, los portugueses ganaron por la mínima, hecho que obliga al equipo rojinegro a ganar sí o sí para avanzar a la deseada Final Four. No será fácil contra un club que no ha perdido ni un solo partido en la Champions, pero los reusenses están más que preparados para afrontar el reto.

Esta gesta es más viable gracias a Càndid Ballart. El portero reusense actuó en la última jugada del partido para pararle una falta directa a Pau Bargalló, excrack azulgrana que fichó por el equipo de Lisboa el último verano. Ballart mantuvo la distancia mínima en el global de la eliminatoria, y su actuación esta noche será crucial para mantener vivo al Reus. Quien no estará en este partido será Bargalló. El jugador catalán fue operado de apendicitis y será baja confirmada de cara al partido. Una baja sensible, pero no importante para una plantilla creada para ganarlo todo. El técnico del Reus, Jordi Garcia, destacó que «es evidente que las ausencias de Bargalló y Roberto Di Benedetto son importantes, pero también son peligrosas, porque los que llenarán el agujero lo harán con el doble de motivación».

Camino marcado con bajas

Jordi Garcia, que fue renovado hasta el 2027 el martes, apuntó en la previa que la clave del partido implica repetir el esfuerzo de la ida en la Bombonera. «Nos tenemos que centrar en hacer nuestro partido. La clave es que se sientan incómodos y nuestra intensidad no los tiene que dejar jugar como quieren», subrayó. Además, añadió que «es la pista más difícil que nos podremos encontrar, pero este Reus ha demostrado que puede competir en todas partes. Iremos a Lisboa con las ideas claras».

Eso sí, Jordi Garcia afrontará el partido con sus bajas personales. Ni Joan Salvat, ni Guillem Jansà ni Ferran Giménez estarán recuperados de sus lesiones y, por lo tanto, serán baja de cara al duelo de vuelta de cuartos de final. Los jóvenes Carles Casas, Pol Martínez y Roger Fargas, por lo tanto, tendrán que volver a salir a bailar ahora en el mejor de los escenarios. «Está claro que llegar en esta dinámica de lesiones no nos gusta, pero con los que seremos conservaremos nuestra personalidad para afrontar el duelo del Benfica», apuntó Garcia.