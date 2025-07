Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Jordi Garcia seguirá en las riendas del Reus Deportiu Virginias hasta el 2027. El técnico reusense completa este año su octavo curso en la entidad rojinegra y llegará, como mínimo, a la década. Esta es la reafirmación de un proyecto que ha creado un estilo que este año ha extraído sus primeros frutos con la presencia de los jóvenes de la casa sobre la pista y la victoria de la Copa del Rey ahora hace unas semanas.

Ayer, en las oficinas del Reus Deportiu se culminó esta renovación que ahora hace un año quizás no se habría completado. Entonces, la dinámica del equipo provocó que el técnico abandonara las redes sociales por la toxicidad. Después de un año complicado, el tiempo ha acabado por dar la razón a un técnico que ha creado algo que va más allá que sobre la pista.

«Siempre he dicho que me quedaría cuando hablemos de un proyecto con la gente de aquí, un proyecto de ciudad, un proyecto de orgullo y ambicioso. Este es un proyecto con el que me identifico muchísimo y esta renovación es la culminación de eso y me hace eternamente feliz», destacó Jordi Garcia durante el acto. En sus años en el banquillo, jugadores como Diego Rojas y Ferran Giménez se han instaurado en el primer equipo y Guillem Jansà ha sido el último jugador de la casa al establecerse en el primer equipo. Este año ha hecho debutar al futuro que está tirando la puerta al suelo, como Pol Fernández y Carles Casas, que plantaron cara al Benfica sin miedo. Eso se suma a los tres ejes del equipo como son Càndid Ballart, Marc Julià y Joan Salvat. Ellos tres son como mis hijos. Han estado todos los años conmigo y hay una complicidad mutua».

Un estilo

«Cuando llegué aquí hace ocho años creé un modelo de juego para que haya el mismo estilo desde la base al primer equipo. Eso ha acabado por consolidar jugadores en el primer equipo y ha hecho más fácil de trabajar con los que ahora suben», subrayó Jordi Garcia. De hecho, este estilo ha llevado el Reus a competir año tras año llegando a las finales y, este año, con la recompensa del título de la Copa del Rey. «Eso sí, todo tiene un proceso y a los jóvenes se los tiene que cuidar, este es mi trabajo también ahora para crear un equilibrio ideal para un club que tiene la presión de ganar cada fin de semana», cerró Garcia.

Lo que más puso en valor Jordi Garcia fue la unión del equipo con la afición. «El ambiente que hubo contra el Benfica es el orgullo mayor. Llenar el Palau de nuevo es el que más me llena». Este proyecto ha demostrado que ha conectado con los seguidores rojinegros que, siempre presentes en la Bombonera, podrán disfrutar de su entrenador dos años más.