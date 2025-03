Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

¿Cómo ha vivido la euforia de estos días en la ciudad?

«La verdad es que todavía estoy en una nube. Creo que ya empezamos a asimilar un poco lo que hemos hecho, sobre todo después de ver cómo lo ha vivido la ciudad. La gente te para por la calle felicitándote, aunque no sean seguidores del hockey. Eso hace ver que el triunfo ha trascendido a toda la ciudad, al final hemos conseguido ganar la Copa del Rey 19 años después».

Imágenes como la vivida el lunes en la plaza Prim y del Mercadal tienen buena pinta y transmite el sentimiento que hay por el equipo.

«Sí, y también aquellos que se desplazaron a Calafell. Es cierto que al final que sea un lunes por la tarde, cuando mucha gente trabaja, lo complica todo un poco, pero la gente respondió. Después de tantas finales perdidas y con la afición siempre al lado, ellos se lo merecían más que nadie el título».

Es su segundo año en Reus, pero supongo que convivir con los veteranos como Joan Salvat y el técnico Jordi Garcia transmitió lo que significa sumar este título 19 años después.

«Todo el mundo que lleva años en el hockey sabe lo que cuesta ganar este título. Vivir la parte amarga de quedarse como finalista hace daño y yo he empatizado mucho con ellos. Por eso se ha celebrado tanto este título, es para todos aquellos que nunca han tirado la toalla y han seguido luchando para conseguirlo».

¿Cómo está de su lesión en el hombro?

«No estoy al 100%, no engañaré a nadie. He llegado en las mejores condiciones posibles gracias al esfuerzo de los fisioterapeutas, pero al final es una afectación nerviosa y eso hace que sea difícil. Creo que el esfuerzo ha valido la pena».

¿Cómo se hace eso de marcar nueve goles en dos días con el dolor de esta lesión?

«La verdad es que no tengo ni idea [ríe]. Venía con la expectativa de ayudar y sumar. De hecho, así fue en la primera eliminatoria, donde me centré en defensa y con lo que fuera. El acierto llegó en el siguiente partido cuando marqué 4 goles. Eso ya es una cosa muy difícil y, al salir, la gente ya me decía que tenía que repetir al día siguiente. Yo les dije que si ganábamos con 0-1 con un gol en propia ya estaba bien. Llegar y marcar después cinco en la final es una cosa imposible. No creo que vuelva a estar en este estado de gracia, pero cuando entra todo, como delantero, se tiene que aprovechar».

Entrasteis en la Copa del Rey con el equipo tocado. ¿Qué sensaciones tuvisteis a lo largo de la competición?

«Esta ha sido la Copa que he jugado con las expectativas más bajas en primera instancia. Llegábamos en una dinámica difícil y con molestias físicas. Nos hizo tocar con los pies en el suelo porque no éramos favoritos. Eso hizo que nos sacrificáramos más y, con los partidos, hemos ido creciendo hasta conseguir el título. Ha sido el premio al esfuerzo titánico de parte de todos».

Tres días de competición exprés y con muchas emociones. ¿Con cuál se queda?

«Ha habido mucho momentos especiales, pero me quedo cuando, al acabar el partido, me abracé con mi familia. Ellos viven la parte que nadie ve, todo el sufrimiento y los sacrificios que hay detrás. Ellos aguantan cuando las cosas no van bien y siempre están al pie del cañón».

Queda mucha temporada y estáis vivos en todas las competiciones. ¿Hay ganas de volver al Balcó dels Somnis?

«Y tanto, pero no tenemos que perder el horizonte y no tenemos que dejar de tocar con los pies en el suelo. Hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquiera, pero también podemos perder contra todo el mundo si no hacemos las cosas como se tiene que hacer. Esta Copa nos tiene que marcar el camino de lo que es capaz el equipo cuando el esfuerzo y el sacrificio es máximo. Somos conscientes de la dificultad del camino hasta ahora. Queremos volver al Balcó, así que toca seguir luchando. No hay tiempo para descansar».