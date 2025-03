Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Sólo en Reus se podía llenar la plaza Prim y la Mercadal para festejar un título una tarde del lunes. El Reus Deportiu se encomendaron a su afición para celebrar una Copa del Rey que ya ha pasado a la historia de la entidad, y los reusenses respondieron. Centenares de personas se reunieron progresivamente para celebrar con los suyos la hazaña conseguida el último fin de semana en el pabellón Joan Ortoll de Calafell.

Después de alcanzar la victoria en un torneo exprés de un fin de semana, el Reus Deportiu se organizó rápido y grácilmente para tener una celebración como toca. El desfile improvisado hizo la primera parada en el Santuario de Misericòrdia. Allí, el prior Joaquim Fortuny recibió a la comitiva rojinegra. Después de las formalidades, la plantilla del Reus Deportiu continuó las celebraciones de la mejor manera.

El Ayuntamiento de Reus serigrafió un autobús municipal con el escudo del equipo rojinegro para empezar su camino triunfal por las calles de la ciudad. Escoltados con dos policías municipales, la fiesta llegó a la plaza Prim por el arrabal de Santa Anna. Los aficionados reusenses ya esperaban a sus héroes y recibieron a la comitiva como se merecían. En la espera, los comentarios sobre la gesta eran múltiples. Pasando por aquellos jóvenes que nunca llegaron a celebrar un título rojinegro, hasta los más veteranos que repetían como un mantra el «ya está aquí, ya está aquí» conociendo de la dificultad que tiene ganar un título, y más uno como la Copa del Rey, que hacía 19 años que no se presentaba delante del monumento Prim. Como no podía ser de otra manera, Joan Salvat encabezó a la comitiva, Copa en la mano, para adentrarse en la multitud de aficionados.

El capitán reusense también fue el maestro de ceremonias de una fiesta que justo había acabado de empezar. Con los cánticos «ni Barça ni Liceu, força Reus» y «una passió, Reus campió», dirigió a los aficionados con la voz tocada típica de un hombre que ya hacía horas que estaba de fiesta. Este era un hito histórico, y así quedó reflejado con la euforia que se contagió a los reusenses, quiénes también tuvieron tiempo para acordarse de su rival, el CP Calafell.

En la plaza Prim los protagonistas tuvieron su momento para compartir la Copa, hacerse fotos y firmas con los suyos, pero el objetivo no era otro que subir a la estatua de Prim. Entre vítores, Joan Salvat hizo unos primeros intentos de escalada, pero el juicio venció a la euforia y el capitán paró sus intentos para no caer. Uno no se podía marchar de la plaza Prim sin presentar sus honores en la estatua, así que, eventualmente, llegó una escalera más grande, que, ahora sí, permitió a Joan Salvat subir para colocar una bufanda a la estatua y hacer ondear una bandera del Reus Deportiu, junto con la Copa del Rey.

El capitán Joan Salvat subió a la estatua para colocar una bufanda.

La expedición prosiguió su camino en la plaza del Mercadal donde los Xiquets de Reus recibieron a los jugadores con un pilar. El resto de aficionados y curiosos se reunieron allí, en los pies del llamado Balcón de los Sueños del Ayuntamiento de Reus. Poco a poco, la plaza se empezó a llenar y centenares de aficionados esperaban ansiosos por ver a sus héroes. Dentro del consistorio, la alcaldesa Sandra Guaita recibió a la comitiva reusense. Llegar hasta allí no fue fácil. La presidenta del Reus Mònica Balsells apuntó que «es todo un sueño que se ha hecho esperar. Ganarla diecinueve años después con un equipo lleno de gente de la casa es un orgullo y un premio al esfuerzo de esta temporada».

El técnico Jordi Garcia con la Copa en el Balcón de los Sueños.

El técnico Joan Garcia también tuvo su protagonismo. Él fue quien, en 2006, marcó el gol que dio la penúltima Copa del Rey al Reus. Ayer, como técnico, la mostró a la afición en el Balcón de los Sueños. Garcia subrayó que «han sido demasiados años de perder finales y de partidos, pero al final nos ha traído hasta aquí y estoy más que orgulloso de ver la Mercadal llena de gente». El técnico reusense afrontó la Copa con un equipo tocado por las lesiones, con ausencias y cansancio de competir al máximo la Liga y la Champions. Y, con todo, consiguieron un título que ya está en la historia de la entidad y la ciudad: «No teníamos más, así que o ganábamos de forma épica o nada. Pero nuestro esfuerzo, el orgullo, la tenacidad y el compromiso colectivo nos ha dado un título que esperábamos y luchábamos hace años por conseguirlo. Y ya lo tenemos». En el Balcón del Sueños, se culminó la fiesta antes de que la afición los acompañara dentro del consistorio para cerrar una jornada para la historia.