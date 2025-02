El Vendrell y el Reus, preparados para luchar por la Copa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Este fin de semana el pabellón Quim Tomàs del Vendrell se viste de gala para acoger la Copa SAR de la Princesa. Esta copa reúne los cuatro mejores equipos de la OK Plata, la segunda división nacional, para disputar una final four. Entre los protagonistas destaca el anfitrión, el CE Vendrell y también el filial del Reus Deportiu, que aterriza a la competición como el flamante líder del grupo sur.

El CE Vendrell aterriza en la copa con tres ya en la vitrina. Para sumar la cuarta, los vendrellencs tendrán que dar el máximo nivel en la primera ronda contra el Shum Frit Ravich, el líder imbatido de la categoría. Con todo, el municipio afronta el fin de semana con ilusión por el hockey. Así lo trasladó el técnico del Vendrell Antoni Porta: «Vivimos la Copa con mucha ilusión y muy contentos. No somos los favoritos, pero el hecho de jugar en casa y el formato de final four es un plus». Además, señaló que «durante esta semana ya se ve por la calle el hervor. La gente te anima y está con ganas de hockey. Estoy seguro de que el pabellón estará lleno».

El Vendrell, con Jordi y Lluis Ferrer al frente del equipo, tiene el sábado en los 20 horas el primer partido contra el Shum. «Es un equipazo. No ha perdido en toda la temporada. La verdad es que es un rival con muy pocos puntos débiles, pero creo que el formato nos da una oportunidad. Es a un partido, así que tenemos que estar más afinados de cara a portería y tenemos que cometer pocos errores que ellos».

Los reusenses quieren trofeo

El Reus Deportiu Virginias estará presente en la Copa SAR de la Princesa con su filial. Las jóvenes perlas rojinegras dirigidos por Markus Feldhoff se han ganado el billete a la competición después de quedar líderes del grupo sur de la OK Plata.

«No nos podíamos creer estar tan arriba a la clasificación esta temporada. Nuestros jóvenes han subido el nivel y hemos demostrado que somos capaces de competir contra cualquier equipo», apuntó Feldhoff. El alto nivel de los jóvenes reusenses ya ha llamado la atención del primer equipo. Jugadores como Carles Casas y Pol Martínez ya han jugado bajo las órdenes de Jordi Garcia.

El Reus tiene en frente tres equipos del grupo norte, rivales contra los cuales no han disputado ningún encuentro esta temporada. El primero será el Cerdanyola sábado a las 17.30 h. «Es un equipo que te lo podrías encontrar perfectamente en la OK Liga. Tendremos que defendernos bien y esperar nuestra oportunidad para hacer daño. No nos beneficiaría que el partido se enloquezca con muchas transiciones», apuntó el técnico alemán.

Los jóvenes no están solos en la aventura. «Sé que para las semifinales vendrá mucha gente de Reus para ayudarnos. Una hipotética final nos complicaría porque coincide el domingo en la misma hora que el derbi, pero con el precio de las entradas que ha puesto el Calafell quizás la gente se anima a animarnos en Vendrell», cerró.