El Reus Deportiu vuelve a la rutina de la liga para mantener la invencibilidad contra el Noia

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Después de unos fines de semana intensos en la Champions, el Reus Deportiu Virginias y el Parlem CP Calafell vuelven a la rutina de la liga con dos partidos de alta intensidad. El conjunto rojinegro visita a las 20.30 h la pista del Noia Freixenet para defender su imbatibilidad mientras que los verdes tendrán un partido emotivo porque volverá al Joan Ortoll su extécnico, Ferran López, ahora al frente del Voltregà.

La cita europea no le podía haber ido mejor al Reus Deportiu. Los de Jordi Garcia arrasaron en la fase previa, sumando victoria tras victoria que no hicieron más que subir los ánimos a la plantilla. Los rojinegros se llevaron los triunfos por 4-1, contra el SK Germania Herringen de Alemania, por 2-4 el Voltregà y por 5-0 en el Follonica italiano, hecho que los clasificó para la fase de grupos de la Champions. Curiosamente, este hecho ha provocado que la visita de hoy al Pavelló Olímpic de l'Ateneu no sea la última del mes, porque el 21 de noviembre tendrán que volver para disputar el primer enfrentamiento de la Champions.

El conjunto reusense afrontaba este año un nuevo reto a las órdenes de Jordi Garcia. Con las bajas de Sergi Aragonès y David Gelmà, y la única incorporación del joven Guillem Jansà, que ya formaba parte de la rotación al final de la última temporada, los rojinegros cambiaban el modelo de juego por un estilo más organizado defensivamente. Además, los menos habituales la última campaña tenían que dar un paso adelante. De momento, estas premisas están funcionando y los resultados están llegando.

Con todo, los de Jordi Garcia tienen un reto para conseguir esta temporada. Aunque no han perdido todavía ningún partido, todavía tienen que conseguir la primera victoria lejos del Palau d'Esports. Los reusenses han mostrado en la liga dos caras.

En la Bombonera, los rojinegros se han mostrado más contundentes en su juego cuando son espoleados por su afición. Por otra parte, fuera de casa han vivido dos partidos difíciles. En el estreno, pudieron rescatar un punto de Igualada, pero, en la última salida, perdieron dos contra el Lleidanet Alpicat después de ser igualados en dos ocasiones en el marcador.

El Noia Freixenet será el mejor test para comprobar el estado de forma del Reus Deportiu. El conjunto entrenado este año por Carlos Cortijo no ha perdido la fiabilidad de la última temporada. A pesar de empezar perdiendo contra el Calafell, tres victorias consecutivas lo han enganchado, en la tercera plaza con un punto más que el Reus. Así que será todo un partido de dinámicas.

Duelo de emociones en el Joan Ortoll

El CP Calafell de Guillem Cabestany también recuperará la jornada de liga hoy después de un fin de semana de Champions. Los de Calafell acabaron en segunda posición, así que tendrán que jugar la WSE Europe Cup, una competición que ya ganaron ahora hace tres temporadas con su extécnico, Ferran López.

Precisamente, el partido a las 20.30 h en el pabellón Joan Ortoll contará con este aliciente, porque López volverá a la que fue su casa el año pasado por primera vez. Eso sí, ahora, en las riendas del Voltregà. Los verdes buscarán volver al camino de la victoria después de caer derrotados en el derbi contra el Reus la última semana.