Guillem Cabestany: «Queremos hacer crecer el Calafell para que sea un referente del hockey catalán»

¿Cómo vivió su primer derbi provincial contra el Reus Deportiu?

«Me hizo ilusión volver al Palau d'Esports. El Reus es un equipo al que le tengo aprecio porque estuve dos años como jugador. La verdad es que hacía años que no volvía, desde que era entrenador del Oporto, antes de ser seleccionador».

¿Qué conclusiones extrae del duelo?

«Fue nuestra primera derrota en la liga en cuatro partidos. Con todo, puedo decir que, a nivel técnico, estoy más satisfecho con este duelo que de otros que hemos ganado. El Reus estuvo muy acertado al final de la primera mitad y a principio de la segunda. Podríamos haber jugado mejor en el tramo final de la segunda mitad, pero, en general, hicimos un buen partido teniendo en cuenta con quien jugábamos. El Reus es un equipo muy bien trabajado».

Conoce desde hace tiempo al técnico del Reus, Jordi Garcia.

«Y tanto. Jugué con él y también lo entrené durante un año cuando estaba en el Vendrell».

Ya os conocéis todos los secretos a nivel de juego.

«Sí, aunque hace tiempo que no jugaba contra el Reus para ser seleccionador. Siempre es bonito jugar contra el Reus, porque te enfrentas a un equipo que se identifica mucho con su entrenador y tiene múltiples recursos ofensivos y defensivos».

No hace tanto se proclamó campeón del mundo con la selección española de hockey. ¿Cómo se sintió?

El día a día con el Calafell me hace sentir que haya pasado una eternidad, pero fue hace unas pocas semanas. Fue una muy buena experiencia, generamos un gran ambiente de trabajo y de grupo dentro y fuera de la pista, eso te hace sentir más contento todavía cuando ganas el mundial. Fueron unas semanas realmente intensas, eso sí».

¿Cómo surgió la oportunidad de entrenar el CP Calafell?

«La verdad es que tenía en la cabeza que me había llegado el momento de cerrar mi etapa como seleccionador. La llamada del Calafell y el momento de comunicar mi decisión a la Federación fue casi al mismo momento. Entonces, buscaba un sitio donde poder hacer las cosas bien, un proyecto ambicioso. Quizás no en títulos, como respecto al crecimiento. Y en Calafell nos hemos encontrado muy a gusto».

¿Qué objetivo se ha puesto?

«Mi objetivo es disfrutar cada día de este trabajo. Hemos creado un ambiente muy positivo de trabajo. De derrotas llegarán, de hecho, la primera fue el domingo pasado, pero no nos harán perder la línea de trabajo y la ilusión de seguir creciendo. Seguro que con el buen trabajo los resultados deportivos llegarán. No sé qué pasará al final de la temporada, pero espero que en dos o tres años mirar atrás y ver un Calafell que ha crecido en equipos de la base y en la imagen del club. No podemos hablar de títulos, eso es una tarea realmente complicada, pero sí que veremos un Calafell con una identidad fuerte y que sea un referente en el mundo del hockey catalán».

¿Cómo fue su aterrizaje en el club? Acabó el Mundial y, en una semana, cogió las riendas del Calafell para ganar la Liga Catalana.

«Dos días después de ganar el Mundial ya estaba en el Joan Ortoll dirigiendo el primer entrenamiento. Fue un poco estresante, pero fue muy bien. Creo que, como la última etapa cerró dejando un buen sabor de boca, se ha generado una energía positiva que ha hecho que no haya ni tensión ni bajada emocional. Sin embargo, por experiencia puedo decir que en algún momento me llegará un poco la resaca emocional y física. Preparar un Mundial es muy estresante y no he parado de competir desde entonces, pero ya tendré tiempo para descansar en Navidad, ahora toca continuar el trabajo».

Llega al proyecto con Roger Molina como su hombre de confianza y compañero de proyecto.

«El primero y gran motivo es que yo, como entrenador, quiero a los mejores a mi lado y Roger Molina es el mejor entrenador de porteros del mundo. Además, tengo una larga historia con él. Compartí vestuario con él con el Reus. Después, lo entrené en el Vendrell. Tenemos una buena sintonía y entendemos el hockey de la misma forma. He trabajado con él también en mi etapa en el Oporto y me acompañó a la selección española para ganar el Mundial juntos. Evidentemente, era una prioridad tenerlo aquí. Cuando me llamó el Calafell, antes de avanzar cualquier conversación les dije que yo quería a Roger Molina conmigo. Es un pilar fundamental, trabajamos juntos, él se encarga de ser entrenador de porteros y, al mismo tiempo, es coordinador de la base. Además, nos ha ayudado a arrancar al nuevo equipo de hockey adaptado».

¿Qué tiene que ver sobre la pista para estar orgulloso?

«Orgulloso ya estoy, pienso que el equipo está funcionando bastante bien. Sobre todo, estoy satisfecho porque hemos establecido una buena línea de trabajo y los jugadores muestran ilusión por mejorar. Lo que más orgullo me generará como entrenador es ver cómo, en unos meses, los jugadores veteranos mantienen y suben su nivel y los jóvenes evolucionando y subiendo el nivel. A nivel colectivo, tenemos que minimizar los errores y eso hará que el equipo sea mucho más competitivo de lo que ya está siendo ahora. Eso hará que no sólo nos plantemos al Reus y hagamos un buen partido, sino que nos hará ganar».