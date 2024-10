El Reus Deportiu se trabaja la victoria en casa (2-1)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Reus Deportiu se trabajó ayer la primera victoria de la temporada contra el Sant Just. Los rojinegros no fallaron ante su afición y acabaron por dominar el Sant Just y solucionar un partido que se había puesto realmente difícil después del gol matinal del conjunto rival.

Maxi Oruste, con una diana y una asistencia a Marc Julià, fue el encargado de liderar la remontada reusense.

El inicio del partido fue toda una montaña rusa. Los de Jordi Garcia salieron a la pista con ganas de agitar la Bombonera muy pronto y casi en la primera acción de partido forzaron una tarjeta azul del Sant Just. Era la ocasión perfecta para adelantarse, pero Martí Casas no acertó la falta directa. A pesar de la superioridad numérica, los rojinegros no pudieron mover el marcador y el Sant Just los hizo arrepentirse. Joan Pujalte aprovechó la única imprecisión defensiva del Reus liderando un contraataque con una buena acción individual para deshacerse del defensor reusense y superar Càndid Ballart.

En un abrir y cerrar de ojos, los de Jordi Garcia se quedaron con el marcador en contra, así que empezaron a remar y, pronto, tomaron el control del partido. El juego ordenado de los reusenses alargó cada vez más las posesiones, pero las jugadas se estrellaban con la defensa del Sant Just una vez y otra. El Reus no se desesperó, siguió insistiendo y no dio opción a réplica. Finalmente, mantener el peligro sobre la portería rival tuvo premio y Maxi Oruste igualó el electrónico a cinco minutos para el final de la primera mitad. Los de Jordi Garcia eran superiores, pero tuvieron un susto porque, a segundos del descanso, el Sant Just envió una pelota al palo.

En la reanudación, el guion se mantuvo. Los reusenses generaban, incluso, con la defensa. Martí Casas birló una pelota para encarar a solas al portero rival, pero erró. Finalmente, los rojinegros consiguieron su premio. Maxi Oruste condujo por la izquierda un contraataque y sirvió en bandeja el gol a Marc Julià para poner el 2-1.

El final fue movido. Julià perdonó el 3-1 de falta directa y el Sant Just tuvo la oportunidad de empatar con la décima falta reusense, pero Ballart fue el héroe y detuvo el tiro.