El CP Calafell empieza la era Cabestrany como campeón de la Liga Catalana (3-2)

La era de Guillem Cabestrany en el banquillo del CP Calafell no ha podido empezar de mejor manera. El conjunto verde-y- blanco se impuso ayer por 3-2 al Sant Just en la final de la Liga Catalana disputada en el pabellón Quim Tomàs del Vendrell. De esta manera, los calafellencs suman el segundo trofeo catalán de su historia y cierra con brillantez la pretemporada con un partido disputado en el que ha brillado el de siempre: Jepi Selva.

Hace una semana, Cabestrany estaba alzando la copa del mundo como seleccionador de España y en siete días ya estaba completamente al corriente de su equipo. Aunque no pudo estar durante la pretemporada con su equipo, la adaptación se ha visto que ha sido inmediata. Los calafellencs encararon al partido con más intensidad y la recompensa vino pronto. Una transición por la izquierda acabó en el stick de Jepi Selva que, con una gran calidad individual, puso el 1-0 levantando y picando la pelota ante el portero del Sant Just.

El conjunto rival no aflojó la cuerda. De hecho, la tensó para poner al Calafell contra las cuerdas. Entonces, Burguillos cazó un rechazo del portero verde para anotar el empate. El Sant Just perdió el miedo y acabó por cambiar el resultado poco después gracias a un juego de pases largos y transiciones. Con todo, la alegría les duró muy poco cuando , poco después del 1-2, el Calafell disfrutó de un penalti a favor.

Estos momentos requerían resolución y valentía, y allí estuvo Jepi Selva. El vallense se puso el equipo en la espalda y ajustó el penalti a la escuadra para marcar el empate antes del descanso.

En el segundo tiempo, la intensidad todavía creció más y el Calafell no pudo hacer más que defenderse durante el primer tramo. De hecho, el Sant Just tuvo un penalti a favor, pero lo envió al travesaño. Los verdes se mantuvieron serios y ordenados y, cuando el Sant Just flaqueó, presionaron la herida. Como no podía ser de otra manera, Jepi Selva forzó un penalti que él mismo acabó transformando en el 3-2 final, dando la copa al Calafell y llevándose el MVP.