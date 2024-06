El Club Hockei Vila-seca alcanza el ascenso a Nacional Catalana

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Hockei Vila-seca ha vuelto a Nacional Catalana. El club vilasecano certificó el ascenso de la categoría el último fin de semana después de superar el play-off primero contra el Club Patí Roda por 2-7 y después en la final contra la Unió Esportiva Hockei Barberà por 3-1. La euforia y la emoción fue máxima para el conjunto dirigido por Arnau Moragas. De hecho, el técnico destacó que «significa volver a la categoría que creemos que tenemos que estar. Somos un club formativo potente que quiere que sus jugadores escalen hasta lo más alto y en Nacional Catalana podemos subir el nivel de la formación».

El equipo del Vila-seca tuvo que desplazarse a la Jonquera para jugar los dos partidos y no estuvieron solos. A la final, un centenar de personas recorrieron más de 200 kilómetros para animar a los suyos en un duelo disputado contra el Barberà. Los vilasecanos empezaron perdiendo, supieron remontar y matar el duelo con el 3-1 final para volver a la categoría donde siempre han merecido estar. El técnico Arnau Moragas no se escondió y apuntó que «queremos consolidarnos en Nacional Catalana, sin embargo, aunque no es un objetivo prioritario, porque no podemos soñar y no mirar más arriba todavía».

