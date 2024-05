Marc Julià: «Espero un Palau d'Esports lleno, noto a la gente muy animada»

En el tramo final de la OK Liga habéis acumulado una buena racha. ¿Cómo llega el equipo al play-off?

Hemos acabado la temporada regular en un punto físico y de juego muy bueno, así que salimos reforzados. Creo que llegamos en el mejor momento de la temporada para enfrentarnos a todo un equipazo. Estamos más que preparados para la eliminatoria».

Esta semana se han hecho oficiales las bajas de Gelmà y Aragonès por sanción. ¿Eso hace que le caiga una poco más de responsabilidad??

«Sí, lo que toca es ayudar al equipo en todo lo que haga falta. Es verdad que son dos bajas sensibles, pero tanto el resto del equipo como yo mismo haremos todo lo posible para que estas bajas no se noten en ningún momento».

Tanto Sergi Aragonés como David Gelmà han anunciado esta semana que no formarán parte del equipo la próxima temporada. ¿Eso hace que se sienta como el final de una etapa y que el partido sea más especial?

«Sí, se puede sentir de esta manera, se marchan dos jugadores, pero nos quedamos el resto, el final de una etapa y el comienzo de otra. Creo que es un partido que nos puede reforzar mucho como equipo, al final son dos jugadores los que se marchan, pero ahora mismo están tan enchufados como el resto. Queremos que este sea nuestro play-off, queremos hacer un buen papel».

Este año es la temporada de los derbis entre el Reus y el Calafell. Os habéis encontrado en cinco ocasiones entre la previa y la fase de grupos de la Champions y la fase regular de la OK Liga.

«Sí, como es habitual hemos preparado el partido con un análisis en vídeo y he sentido que lo hemos visto 25 veces esta temporada. Ha sido un año de derbis y se hace duro porque el Calafell es un equipo muy rocoso y muy intenso. Me gusta mucho jugar contra ellos, tienen las ideas muy claras, tienen una plantilla muy compensada físicamente y también son muy fuertes a nivel de estructura. Por este motivo cada partido contra ellos es una guerra».

Empezáis la eliminatoria en el Palau d'Esports ante vuestra afición. ¿Qué espera del duelo de mañana?

«Mañana la Bombonera estará llena hasta la bandera. Será una de aquellas noches que vibrará y se hará notar sobre la pista. Los derbis animan a la gente y eso lo he notado mucho esta semana. Paseas por la calle y te paran muchas personas para decir que mañana les tenemos que ganar a toda costa y también nos transmiten que tienen muchas ganas de que llegue el partido. Mañana espero que el Palau esté un 85% lleno y eso nos ayudará mucho a nosotros y seguro que afectará al Calafell».

En un derbi, las dinámicas no importan y los dos equipos se igualan.

«Sí, todos los derbis que hemos jugado esta temporada han sido muy igualados, desde el primero al último. La intensidad será máxima y todavía más con todo lo que ha pasado en cada derbi que hemos disputado esta temporada».

El último acabó en empate cuando el electrónico marcaba que quedaban 0,2 segundos. ¿Eso es un incentivo más de cara al duelo de mañana?

«Todo eso incentiva y hace que encaramos el partido con muchas ganas e ilusión. Ahora es el tramo de la temporada más importante. Todo lo que hemos trabajado durante este año ha estado para llegar donde estamos ahora. Uno de los dos equipos acabará aquí el curso, así que esta eliminatoria será una guerra. Estamos preparados para golpear primero y llevarnos el primer partido mañana ante nuestros aficionados».

¿Qué espera del Calafell??

«Es un equipo muy intenso físicamente y que juega muy abierto. Tiene jugadores de gran calidad, como Sergio Miras, que coge mucha velocidad y es difícil de parar. Arnau Xaus también está haciendo un año muy bueno, de la misma manera que Jan Escala. Jepi Selva es todo un peligro cuando coge las diagonales. En definitiva, son un equipo muy peligroso y muy organizado, así que los tenemos que afrontar desde la paciencia y sin perder en ningún momento el ritmo del partido. Los tenemos que llevar a nuestro terreno».

Si una cosa se ha demostrado en los derbis es que es igual la diferencia de goles en el marcador. No se puede perder la concentración ni un segundo.

«Todos los momentos de una eliminatoria son muy importantes. Hasta que no suena la bocina no se puede bajar la concentración. Tenemos que saber gestionar desde el primer partido al último. Sabemos que mañana es nuestra oportunidad, el ambiente nos acompañará y nos ayudará a golpear primero. Cunado el Palau vibra a favor nuestro, nos hacemos más fuertes».

