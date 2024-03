El CP Calafell estrena la Copa del Rey preparado para dejar el trofeo en casa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Hoy arranca en Calafell la octogésima edición de la Copa del Rey y el pabellón Joan Ortoll acogerá hasta siete partidos del máximo nivel del hockey nacional desde esta tarde hasta la final del domingo. La Copa también es llamada entre los equipos del OK Liga como el torneo del KO, porque el formato es a partido único e intensivo. El CP Calafell, como anfitrión, será el encargado de dar el pistoletazo de salida en una competición que ya ha agotado las entradas en el pabellón Joan Ortoll.

El conjunto entrenado por Ferran López no tendrá un inicio fácil, porque se enfrentarán al segundo clasificado de la OK Liga, el Noia Freixenet. El técnico verde destacó que «es un equipo que marca más y encaja más que nosotros y eso les da una cierta ventaja». De momento, esta temporada los dos equipos sólo se encontraron una vez en liga y fue, precisamente, en el Joan Ortoll. Entonces, los calafellencs cayeron derrotados por 1-2 en un duelo intenso que se decidió en el último tramo de partido. De cara al duelo de esta tarde, López señaló que «tenemos que ser auténticos. No tenemos que hacer cosas que no tocan y nos tenemos que concentrar en lo que hemos entrenado a lo largo de la semana. Toca disfrutar de la Copa y salir convencidos porque estamos preparados y la posibilidad de avanzar a semifinales es real».

El Calafell cuenta con la ventaja de jugar en su pista, y el entrenador verde indicó que «eso nos aporta mayor seguridad y confianza, pero también tenemos la experiencia del año pasado. Entonces se nos escapó el duelo contra el Reus, pero eso hace que este año nos mantengamos más alerta, la lección está aprendida». Para Ferran López, el punto fuerte del Calafell es que «a pesar de no llegar en un momento óptimo, nuestra virtud es que lo competimos todo». De hecho, así fue en el último duelo de liga en el Joan Ortoll. Los calafellencs perdían de dos goles a falta de tres minutos en el derbi contra el Reus y, cuando sólo quedaban dos décimas de segundo para acabar el partido, los penedesencs empataron el duelo en una falta.

El cuadro del torneo

Si el Calafell consigue ganar al Noia Freixenet, accederá a las semifinales, que se disputarán el sábado. Los calafellencs jugarían contra el ganador, entre el Sant Just y el Alcoy. De hecho, esta parte del cuadro se resolverá hoy mismo porque estos dos equipos jugarán el segundo partido del día en el Joan Ortoll. El otro lado del cuadro empezará mañana. El Reus jugará el clásico catalán contra el Barça a las 19 horas. Además, también se jugará el duelo entre el Voltregà y el Igualada. La gran final del torneo será el domingo a las 20 horas en un Joan Ortoll lleno.