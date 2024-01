El Reus Deportiu quiere renacer de sus cenizas este 2024

Publicado por ARNAU MONTREAL QUESADA

Año nuevo, vida nueva. No queda nada más para el Reus Deportiu que volver a nacer de las cenizas. El año 2023 no cerró de la mejor manera para los roig-i-negres. A la liga, los de Jordi Garcia cayeron contra el Lleida por 3-1 en un partido con dominio local en las ocasiones. El resultado dejó en el equipo en sexta posición a la clasificación. A falta de una jornada para acabar la vuelta, los roig-i-negres no dependen de ellos mismos para quedar entre los cuatro primeros y, de esta manera, ser cabezas de serie en la Copa del Rey. Quedar fuera de esta posición podría significar enfrentarse a la primera ronda contra el Barça, y, así, complicarse la supervivencia a la competición. Por otra parte, en la Champions, los reusenses sufrieron una derrota de las que hacen daño. El CP Calafell se llevó el derbi por uno contundente 4-1 y dificultó el camino por el acceso a los cuartos de final.

En verano, los encarnado-y-negros se reforzaron con piezas de calidad como son Maxi Oruste, Martí Casas y Arnau Canal, pero las piezas no han acabado de encajar. Algunos casos, como el de Martí Casas son sorprendentes. El pichichi del OK Liga de la última temporada se marchó a las vacaciones de Navidad con un total de 7 goles en este primer tramo del OK Liga. El año pasado, en estas mismas fechas, el de Mataró ya acumulaba un total de 18 dianas y empezaba a atraer la atención de todas las miradas. Por otra parte, Maxi Oruste ha visto su impacto en la plantilla reducido a causa de las lesiones. Estas no han permitido tener regularidad al jugador argentino.

El peso del equipo ha caído sobre los hombros de los de siempre. Sergi Aragonès sigue siendo la pieza angular de los de Jordi Garcia. El jugador es el máximo goleador con 8 dianas, pero también es el habilitador que mueve el ataque del equipo de la mano de Marc Julià. Además, jugadores como David Gelmà y Diego Rojas también han tenido sus momentos de dar un paso adelante para ser esenciales durante la competición. Finalmente, Càndid Ballart se mantiene en la línea de seguridad que ofreció la temporada pasada.

El potencial de la plantilla del Reus Deportiu continúa latente, sólo hace falta que las piezas empiecen a encajar y la maquinaria a funcionar. Los reusenses necesitan encontrar la regularidad para que todo empiece a rodar. La primera prueba del año será este domingo a las 12.30 h en el Palau d'Esports contra el Girona CH. El camino continuará la próxima semana contra el Benfica en la Champions y el Barça en la liga.

El Reus , entre los mejores

El último sábado, antes de acabar el año, la Federación Catalana de Patinaje organizó el Partido de las Estrellas que enfrentó a la selección catalana contra un conjunto de los mejores jugadores del OK Liga. El Reus Deportiu estuvo representado en los dos equipos. Por una parte, Cataluña contó con Càndid Ballart en la portería. Por otra parte, Jordi Garcia dirigió el equipo All-Star, donde también estuvo Sergi Aragonès. Finalmente, la selección catalana venció el duelo por 9-6.