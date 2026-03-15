El Reus asusta a fantasmas con un gran remontada contra el Poblense (1-2)

El Reus FC Reddis alcanza una victoria balsámica contra el Poblense. El conjunto rojinegro asusta fantasmas con una remontada de mérito que supone mantenerse en posiciones de play-off, recuperar la confianza perdida después de cuatro partidos sin ganar y convertirse en el primer equipo visitante que sale victorioso de Sa Pobla. Ustrell y Pol Fernández Morales fueron los goleadores.

El duelo no empezó de la mejor manera posible. En la primera acción de peligro del Poblense, Pones puso el 1-0 en el marcador. Fue un gol matinal de aquellos que suponen una torta en los planes de partido. A pesar de vivir unos minutos grogui, el Reus se levantó muy pronto. Poco más de cinco minutos fueron suficientes para que Ricardo Vaz encendiera los ánimos con la primera aproximación. A pesar del marcador y jugar contra un rival invicto, el Reus se sentía superior y así lo demostraba.

El esquema rojinegro se reconstruyó desde la posesión, sumando buenos minutos y aproximaciones. Estas buenas sensaciones explotaron en cinco minutos de locura. Kenneth Soler puso una pelota en el área a pesar de la presión defensiva. Ustrell la remató a la media vuelta, pero de nuevo un defensor tocó la pelota para desviar la trayectoria. Entonces, apareció el más listo de la clase. Al segundo palo y a solas, Pol Fernández Morales alargó la pierna como nadie para coger el rechazo y enviar la pelota al fondo de la red.

El Reus creció con el gol y se zampó el Poblense. Esta superioridad no tardó ni cinco minutos al traducirse en el remontamiento. Ricardo Vaz se coló por la izquierda y, a solas, cedió el tiro a Miquel Ustrell. Este buscó el agujero y, desde el interior del área, ajustó un tiro preciso al palo, allí donde el portero no llegaba, para poner el 1-2.

A la segunda mitad, el conjunto rojinegro tuvo ocasiones para sentenciar el partido con el tercero, pero estas no entraron. A pesar de eso, los de Marc Carrasco trabajaron para sellar una victoria importante, sobre todo a nivel de sensaciones.