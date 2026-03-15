El Reus asusta a fantasmas con un gran remontada contra el Poblense (1-2)
Los de Carrasco rompen una dinámica de cuatro partidos sin ganar
El Reus FC Reddis alcanza una victoria balsámica contra el Poblense. El conjunto rojinegro asusta fantasmas con una remontada de mérito que supone mantenerse en posiciones de play-off, recuperar la confianza perdida después de cuatro partidos sin ganar y convertirse en el primer equipo visitante que sale victorioso de Sa Pobla. Ustrell y Pol Fernández Morales fueron los goleadores.
El duelo no empezó de la mejor manera posible. En la primera acción de peligro del Poblense, Pones puso el 1-0 en el marcador. Fue un gol matinal de aquellos que suponen una torta en los planes de partido. A pesar de vivir unos minutos grogui, el Reus se levantó muy pronto. Poco más de cinco minutos fueron suficientes para que Ricardo Vaz encendiera los ánimos con la primera aproximación. A pesar del marcador y jugar contra un rival invicto, el Reus se sentía superior y así lo demostraba.
El esquema rojinegro se reconstruyó desde la posesión, sumando buenos minutos y aproximaciones. Estas buenas sensaciones explotaron en cinco minutos de locura. Kenneth Soler puso una pelota en el área a pesar de la presión defensiva. Ustrell la remató a la media vuelta, pero de nuevo un defensor tocó la pelota para desviar la trayectoria. Entonces, apareció el más listo de la clase. Al segundo palo y a solas, Pol Fernández Morales alargó la pierna como nadie para coger el rechazo y enviar la pelota al fondo de la red.
El Reus creció con el gol y se zampó el Poblense. Esta superioridad no tardó ni cinco minutos al traducirse en el remontamiento. Ricardo Vaz se coló por la izquierda y, a solas, cedió el tiro a Miquel Ustrell. Este buscó el agujero y, desde el interior del área, ajustó un tiro preciso al palo, allí donde el portero no llegaba, para poner el 1-2.
A la segunda mitad, el conjunto rojinegro tuvo ocasiones para sentenciar el partido con el tercero, pero estas no entraron. A pesar de eso, los de Marc Carrasco trabajaron para sellar una victoria importante, sobre todo a nivel de sensaciones.