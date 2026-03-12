El directivo y delegado del FCF en Tarragona, Juan Francisco Muñoz, ratificado por la Asamblea del FCF

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los clubs catalanes ratifican el nombramiento de Juan Francisco Muñoz como directivo del FCF con 96 votos a favor en la Asamblea General Extraordinaria organizada por la Federación Catalana de Fútbol.

La sede central del FCF en Barcelona ha acogido este miércoles 11 de marzo la Asamblea General Extraordinària del ente federativo con un único punto del día: la ratificación de los cargos provisionales previstos reglamentariamente del vicepresidente del FCF, Antonio Escudero, el directivo del FCF y delegado en Girona, Miquel Barcons, y el directivo del FCF y delegado en Tarragona, Juan Francisco Muñoz Barrancos.

El fútbol catalán ha demostrado la confianza en la Federación Catalana de Fútbol y la ratificación ha sido aprobada con 90 votos a favor, 12 votos en contra y 0 abstenciones, generando un gran consenso entre los clubs catalanes.

La experiencia de Juan Francisco Muñoz, más allá de su etapa como jugador, pasa por el CF Pobla de Mafumet, donde es directivo desde el 2007. Su rol en el FCF como subdelegado de Tarragona empezó en el 2023, y desde septiembre de 2025 asume la posición de delegado.