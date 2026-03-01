El Reus se hunde contra el Baleares (2-1)

El Reus FC Reddis tropieza a domicilio contra el Atlètic Baleares en un duelo de alta intensidad. Baleares y Reus lo vivieron como una final en en el cual los rojinegros pecaron la falta de contundencia defensiva. Kenneth reapareció al once con gol y peligro, pero los locales hicieron un estropicio en la retaguardia visitando en un partido que acabó con un hombre menos con la expulsión de Xavi Jaime.

Se respiró duelo de partido importante. Atlètic Balears y Reus FC Reddis, dos equipos en la cima de la Segunda RFEF que, en estas últimas diez jornadas clave de liga, buscan consolidarse en posiciones de play-off para luchar por el ascenso. De esta manera, tanto Balears como el Reus pusieron toda la carne en la parrilla.

Los locales empezaron con más fuerza. El conjunto balear demostró que todavía le escocía el 4-0 en el duelo al Municipal de Reus así que arrinconaron los rojinegros en su área. Querían golpear primero, y cada pérdida reusense se convertía en una aproximación peligrosa. A quien más peligro traía era el extremo Moha Keita, que parecía especialmente atrevido para buscar las rendijas entre la defensa reusense. No las encontró, de momento.

Los de Marc Carrasco estaban en posición tortuga: cerrados atrás, pero con las lanzas preparadas. De esta manera, un desajuste del Baleares provocó la primera estocada. Kenneth Soler atrapó la pelota. Era la primera titularidad después de muchos partidos sería por lesión, pero su magia estaba tan fresca como el primer día. El del Vendrell encaró y, de repente, apretó el acelerador para dejar atrás a su defensor por pura potencia en el arranque. En el mano a mano con el portero Pablo Garcia, colocó bien el cuerpo en el remate, pero el portero le ganó la partida.

El partido cogió velocidad y el Atlètic Balears dijo la suya. De hecho, Moha Keita cogió el guante de Kenneth para construirse su jugada. El extremo del Baleares cogió la pelota en el lateral. Encaró con paciencia a Sergi Casals y, con una vez decidido, rompió la línea deshaciéndose tanto del lateral como de Xavi Jaime que había ido en la ayuda. Dentro del área, Keita siguió la internada regateando a los siguientes dos hombres rojinegros y después uno último para enviar la pelota al fondo de la red. Todo un golazo por poner el 1-0.

La diana, sin embargo, no intimidó el Reus. Todo el contrario, la reacción fue inmediata. La maquinaria del Reus se conectó en un contragolpe letal. Xavi Jaime puso la pelota detrás de los defensores y Kenneth Soler la atrapó y, con un toque grácil, la envió al fondo de la red.

El empate dejó helado el estadio Balear y las idas y vueltas continuaron sobre el césped hasta el descanso sin mover el marcador.

La batalla continuó a la reanudación con uno Balears con la portería del Reus entre ceja y ceja y avanzaron con peligro hasta conseguir el gol. Un mal rechazo de Alarcón lo aprovechó Jaume Pol para enviar un chute con efecto para marcar uno doloroso 2-1.

Esta vez la reacción no fue inmediata y, de hecho, sufría en defensa un Reus que veía cómo Pacheco se hacía cada vez más protagonista. En ataque, Ustrell intentaba extraer jugo de una pilotada en largo que acabó con falta en ataque.

Carrasco reordenó su equipo dando entrada Vaz y Céspedes y también el retorno de Xavi Molina para mejorar la solidez defensiva. Con todo, el partido recibió una nuevo traqueteada con la expulsión de Xavi Jaime. El capitán llegó tarde en un duelo en medio del campo y cometió una falta que se podría haber acabado con una tarjeta amarilla, pero el árbitro la castigó con la roja directa.

Tocaba jugar todas las cartas y Carrasco dio entrada como revulsivos a Aitor Serrano y Fran Carbia. Todo el ataque sobre el césped para aprovechar los espacios para alcanzar el empate, pero el Balears calmó y matar el partido para dejar en el marcador el 2-1 final.